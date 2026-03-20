Xác định các cặp đấu tứ kết Europa League 2025-2026

Các cặp đấu tứ kết Europa League: Real Betis - Braga SC Freiburg - Celta Vigo Nottingham Forest - FC Porto Aston Villa - Bologna *Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 10/4, trong khi lượt về được tổ chức sau đó một tuần vào ngày 17/4.

Aston Villa đang cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Tiếp đón Lille trên sân nhà, đoàn quân của HLV Unai Emery đã thi đấu cực kỳ kỷ luật để giành chiến thắng 2-0, qua đó ghi tên mình vào vòng sau.

Tương tự, FC Porto cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đại diện nước Đức Stuttgart với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất lại đổ dồn về Hy Lạp, nơi Real Betis đã tạo nên một màn lội ngược dòng không tưởng.

Antony ăn mừng bàn thắng vào lưới của Panathinaikos FC (Ảnh: Getty).

Dù để thua 0-1 ở lượt đi, nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, đặc biệt là sự tỏa sáng của tiền đạo Antony, đội bóng Tây Ban Nha đã vùi dập chủ nhà Panathinaikos tới 4 bàn không gỡ. Thắng lợi 4-1 sau hai lượt trận là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng tiến sâu của Real Betis tại đấu trường châu lục.

Trận đấu kịch tính nhất rạng sáng nay thuộc về cuộc đối đầu giữa Midtjylland và Nottingham Forest. Sau 180 phút bất phân thắng bại với tổng tỷ số 2-2, hai đội đã phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Tại đây, bản lĩnh của đại diện Premier League đã lên tiếng đúng lúc khi họ giành chiến thắng 3-0 trên chấm 11m để đoạt vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Tại Italy, người hâm mộ giải bóng đá Serie A cũng được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn với màn "nội chiến" rực lửa giữa Bologna và Roma. Màn rượt đuổi tỷ số điên rồ kéo dài suốt 120 phút. Chung cuộc, Bologna đã đánh bại đội bóng thủ đô với tỷ số 4-3 trong một trận cầu giàu cảm xúc nhất từ đầu giải.

Roma và Blogna cần đến 120 phút để phân định thắng thua ở vòng 1/8 Europa League (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, SC Freiburg trở thành đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất về mặt hiệu số khi nghiền nát Genk với tỷ số 5-1. Những cái tên khác như Braga và Celta Vigo cũng đã cho thấy sức mạnh đáng nể để điền tên mình vào danh sách 8 đội bóng xuất sắc nhất giải đấu.

Danh sách 8 đội lọt vào tứ kết Europa League 2025-26 bao gồm: Real Betis, SC Freiburg, Braga, Celta Vigo, Nottingham Forest, Aston Villa, FC Porto và Bologna.