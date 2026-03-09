FIFA và AFC được kêu gọi bảo vệ tuyển nữ Iran vì không hát quốc ca

Sự việc xảy ra sau khi các cầu thủ tuyển nữ Iran không hát quốc ca trước trận mở màn gặp Hàn Quốc ở giải bóng đá nữ châu Á được tổ chức ở Australia vào hồi đầu tuần trước.

Tuyển nữ Iran không hát quốc ca trong trận gặp Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Trong một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người dẫn chương trình của Đài phát thanh - truyền hình quốc gia Iran, Mohammad Reza Shahbazi, cho rằng hành động của các cầu thủ thể hiện sự thiếu lòng yêu nước và gọi họ là “những kẻ phản bội trong thời chiến”.

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng Twitter, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những phát ngôn công kích nhằm vào các cầu thủ.

Thông báo cho biết: “Tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu các cầu thủ phải trở về Iran sau giải đấu. FIFPRO châu Á và châu Đại Dương rất quan ngại trước thông tin rằng truyền hình nhà nước Iran đã công khai chỉ trích các thành viên đội tuyển vì họ giữ im lặng khi quốc ca vang lên trước trận đấu mở màn”.

FIFPRO kêu gọi FIFA và AFC bảo vệ tuyển nữ Iran (Ảnh: Getty).

Tổ chức này cho biết đã tiếp tục gửi thư tới AFC và FIFA, yêu cầu hai cơ quan này thực hiện nghĩa vụ về nhân quyền theo các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc và chính sách nhân quyền của FIFA, đồng thời bảo vệ các cầu thủ.

FIFPRO cũng kêu gọi hai tổ chức bóng đá quốc tế khẩn trương làm việc với Liên đoàn bóng đá Iran, chính phủ Australia và các cơ quan liên quan để đảm bảo mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các cầu thủ.

Trước trận gặp Australia, tiền đạo Sara Didar của Iran đã bật khóc khi nói về tình hình chiến sự tại quê nhà, trong khi HLV Marziyeh Jafari cho biết các cầu thủ đang cố gắng tập trung thi đấu dù rất lo lắng cho gia đình ở Iran.

Hiện tại, tuyển nữ Iran đã bị loại khỏi giải bóng đá nữ châu Á sau 3 trận toàn thua. Tuy nhiên, họ vẫn đang ở lại Australia, chứ chưa lên đường về nước.