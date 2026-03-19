Xác định 4 cặp đấu tứ kết Champions League 2025-2026

Các cặp đấu tứ kết UEFA Champions League 2025-2026 Real Madrid - Bayer Munich Arsenal - Sporting Lisbon Liverpool - Paris Saint Germain Barcelona - Atletico.

Tâm điểm của vòng tứ kết chính là cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Bayern Munich. "Kền kền trắng" vừa khẳng định vị thế của mình tại Champions League khi loại Man City để tiến vào tứ kết năm thứ 6 liên tiếp.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là một Bayern Munich đang hừng hực khí thế sau khi thiết lập kỷ lục hủy diệt Atalanta với tổng tỷ số 10-2. Đây được xem là trận đấu cân tài cân sức nhất, nơi bản lĩnh và đẳng cấp sẽ lên tiếng.

Trận đấu giữa Real Madrid với Bayern Munich là trận đấu đáng chú ý nhất vòng tứ kết (Ảnh: Getty).

Một cặp đấu khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt là màn so tài giữa Paris Saint Germain (PSG) và Liverpool. Đội bóng nước Pháp vừa phô diễn sức mạnh tấn công khi loại Chelsea, trong khi Liverpool cũng cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc sau chiến thắng thuyết phục trước Galatasaray. Đây hứa hẹn là bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn cho người hâm mộ.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này chính là sự góp mặt của Sporting Lisbon. Đại diện Bồ Đào Nha đã tạo nên cú lội ngược dòng không tưởng trước Bodo/Glimt để lần đầu tiên trong lịch sử điền tên mình vào vòng Tứ kết.

Dẫu vậy, hành trình sắp tới của họ được dự báo sẽ vô cùng gian nan khi phải đối đầu với Arsenal, đội đang được coi như ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League năm nay, vừa vượt qua Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1.

Barcelona đang có thành tích cực kỳ ấn tượng nhờ phong độ chói sáng của những ngôi sao trẻ (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, bóng đá Tây Ban Nha chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt ở bán kết khi lá thăm đưa Barcelona chạm trán Atletico Madrid. Đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập, một Barcelona hoa mỹ với hàng công bùng nổ và một Atletico Madrid kỷ luật, giàu bản lĩnh dưới bàn tay nhào nặn của HLV Diego Simeone.

Cuộc "nội chiến" La Liga hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt và sự căng thẳng đến tận những phút cuối cùng.

Theo thông báo từ ban tổ chức, các trận lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào hai ngày 7/4 và 8/4, loạt trận lượt về quyết định sẽ được tổ chức sau đó một tuần vào ngày 14/4 và 15/4.