Liverpool hủy diệt Galatasaray, hẹn đại chiến PSG ở tứ kết Champions League

Liverpool đã chính thức giành quyền vào tứ kết UEFA Champions League lần đầu tiên sau bốn năm, sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Galatasaray trên sân nhà vào rạng sáng 19/3, qua đó ấn định tổng tỷ số 4-1. Đối thủ tiếp theo của The Kop sẽ là nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Sau một tuần đầy biến động, thầy trò HLV Arne Slot bước vào trận đấu với áp lực phải vực dậy chiến dịch đầy bất ổn của mình tại đấu trường danh giá này. Với bất lợi một bàn sau trận lượt đi, Liverpool nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa tổng tỷ số nhờ một pha dàn xếp phạt góc mẫu mực ở phút 25. Alexis Mac Allister đã có đường chuyền tinh tế cho Dominik Szoboszlai, người khéo léo bỏ bóng trước khi tung cú dứt điểm chân trái gọn gàng vào góc xa, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Liverpool suýt chút nữa nhân đôi cách biệt khi Mohamed Salah thực hiện cú lốp bóng nhưng bị thủ thành Ugurcan Cakır cản phá. Cakır tiếp tục là người hùng của Galatasaray khi từ chối cú sút của Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary tiếp tục là tâm điểm trong các đợt tấn công của đội chủ nhà, và trọng tài Paweł Raczkowski đã cho Liverpool hưởng phạt đền khi Ismail Jakobs phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Salah đã không thể tận dụng cơ hội từ chấm 11m khi cú sút yếu ớt của anh bị Cakır cản phá, trước khi thủ môn này tiếp tục có pha cứu thua kép ấn tượng, từ chối cả Salah lẫn Florian Wirtz.

Hy vọng đi tiếp của Liverpool vẫn còn mong manh sau giờ nghỉ, nhưng cục diện trận đấu đã thay đổi chóng mặt với hai bàn thắng chỉ trong vòng hai phút ở đầu hiệp hai. Mac Allister tiếp tục để lại dấu ấn với đường chọc khe cho Salah, trước khi đường căng ngang một chạm của tiền đạo người Ai Cập được Hugo Ekitike dứt điểm thành bàn sau một pha phối hợp nhanh. Đội bóng của Slot vươn lên dẫn trước tổng tỷ số và nới rộng cách biệt khi Ryan Gravenberch nhanh chân đá bồi sau cú sút bị cản phá của Salah.

Galatasaray hoàn toàn bị dồn vào thế chống đỡ, và Salah cuối cùng cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú cứa lòng chân trái sở trường ở phút 62, qua đó chạm mốc 50 bàn tại Champions League và trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt cột mốc này.

Liverpool vẫn duy trì sức ép không ngừng nhằm gia tăng cách biệt, khi Mac Allister bị từ chối bàn thắng ở phút 90 do lỗi trong pha bóng trước đó. Chung cuộc, đội chủ nhà dừng lại ở bốn bàn và tự tin hướng đến vòng tứ kết. Nhà đương kim vô địch PSG sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều, nhưng màn trình diễn tấn công bùng nổ này mang lại niềm tin cho Liverpool trong hành trình tiến xa. Trong khi đó, Galatasaray trải qua một đêm đáng quên khi Victor Osimhen và Noa Lang dính chấn thương, đồng thời chỉ thắng 1 trong 15 trận sân khách gần nhất tại cúp châu Âu (hòa 3, thua 11).

Đội hình thi đấu

Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Frimpong 7.5 (Jones 67 6), Konate 6.5, Van Dijk 6, Kerkez 6.5; Gravenberch 6.5, Szoboszlai 8.5, Alexis Mac Allister 6; Salah 5.5 (Gakpo 74 6), Ekitike 6, Wirtz 6.5

Galatasaray (4-2-3) Cakir 7.5; Boey 6, Singo 5.5, Bardakci 5 (Elmani 6), Jakobs 5.5; Torreira 6 (Akgun 5.5), Lemina 6; Sailai 6.5, Sara 5.5, Yilmaz 6; Osimhen 5.5 (Sane 46).