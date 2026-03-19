Thắng Newcastle 7-2, Barcelona hiên ngang vào tứ kết Champions League

Cách đây một tuần tại Anh, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân St James Park. Ở trận tái đấu tại Nou Camp rạng sáng 19/3, Barcelona đặt mục tiêu chiến thắng và HLV Hansi Flick sử dụng bộ ba tấn công Yamal, Raphinha, Lewandowski ngay từ đầu.

Barcelona đẩy cao tốc độ trận đấu và ở phút thứ 6, Lamine Yamal khởi xướng pha bóng, Fermin Lopez không chế kỹ thuật rồi chuyền ngang để Raphinha dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Lamine Yamal để lại khá nhiều dấu ấn trước Newcastle (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Newcastle vẫn chơi phòng ngự phản công khá ấn tượng và ở phút 15, Anthony Elanga tận dụng sai lầm nơi hàng thủ đội chủ nhà để gỡ hòa 1-1, sau cú ra chân nhanh trong vòng cấm.

Barcelona liên tục áp đảo và chỉ 3 phút sau, Marc Bernal có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa đội bóng xứ Catalonia vượt lên dẫn 2-1. Nhưng đến phút 28, Harvey Barnes kiến tạo để Elanga hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối hiệp 1, Kieran Trippier phạm lỗi với Raphinha trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Lamine Yamal thực hiện thành công quả 11m giúp Barcelona dẫn 3-2 sau hiệp 1 và kể từ thời điểm này, Barcelona phô diễn sức mạnh.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 6 phút, Fermin Lopez nâng tỷ số lên 4-2 sau đường kiến tạo tinh tế của Raphinha. 5 phút sau, Robert Lewandowski bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa cách biệt lên thành 5-2 cho Barcelona.

Raphinha và các đồng đội hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Hàng thủ Newcastle nhanh chóng sụp đổ trong khi Barcelona càng chơi càng hưng phấn. Lamine Yamal tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền đẳng cấp giúp Lewandowski hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 6-2 ở phút 61.

Đến phút 72, sai lầm nơi hàng thủ đội khách tạo điều kiện để Raphinha dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 7-2 cho Barcelona. Trong phần còn lại của trận đấu, Barcelona chơi chậm nhưng vẫn kiểm soát thế trận khiến Newcastle gần như không có cơ hội lên bóng.

Đánh bại Newcastle 7-2 ở Nou Camp và thắng chung cuộc 8-3 sau hai lượt trận vòng 1/8 UEFA Champions League 2025-2026, Barcelona tiến vào tứ kết gặp đối thủ đồng hương Atletico. Đoàn quân HLV Hansi Flick tự tin hướng đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia (Szczesny 82'), Eric Garcia (Araujo 21'), Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo (Xavi Espart 66'), Bernal, Pedri, Fermin Lopez (Olmo 66'), Yamal, Raphinha, Lewandowski (Torres 66').

Bàn thắng: Raphinha (6', 72'), Bernal (18'), Yamal (45+7'-pen), Fermin (51'), Lewandowski (56', 61').

Newcastle: Ramsdale, Trippier (Livramento 46'), Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Joelinton (Botman 64'), Tonali (Willock 55'), Ramsey, Elanga (Murphy 64'), Harvey Barnes, Gordon (Osula 81').

Bàn thắng: Elanga (15', 28').