Xác định 4 đội bóng lọt vào vòng tứ kết Champions League

Dù nhận thất bại 0-3 ở trận lượt đi vòng 1/8 cách đây một tuần, Sporting Lisbon đã tạo ra một màn lội ngược dòng "kinh điển" khi tiếp đón Bodo/Glimt trên sân nhà ở trận lượt về.

Inacio giúp đội chủ nhà mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Gonçalovis và Luis Suarez lần lượt lập công để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ khi cả hai đội hoà nhau với tỷ số 3-3.

Sporting Lisbon gây bất ngờ khi đánh bại Bodo/Glim 5-0 ở trận lượt về vòng 1/8, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3 và giành vé vào vòng tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Trong hiệp phụ, cú sút của Araujo giúp Sporting vượt lên dẫn trước 4-3 trước khi Rafael Nel ấn định chiến thắng ở thời gian bù giờ giúp đội bóng Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Chiến thắng này giúp Sporting Lisbon giành vé vào tứ kết và đối thủ của đội bóng Bồ Đào Nha là Arsenal. Ở lượt đi trên đất Đức, Arsenal khá vất vả mới có trận hòa 1-1 trước Leverkusen. Nhưng khi trở lại thánh địa Emirates, Arsenal thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Họ đánh bại Leverkusen với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-1.

Real Madrid ăn mừng chiến thắng ngay trên sân Etihad để giành vé vào tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Khác với Arsenal, hai đại diện hùng mạnh của Premier League là Man City và Chelsea cùng nói lời tạm biệt Champions League sau khi không thể tạo nên bất ngờ nào ở trận lượt về vòng 1/8.

Trên sân nhà, Chelsea để thua 0-3 trước đương kim vô địch Paris Saint Geramin (PSG) và chấp nhận bị loại đầy xấu hổ với tổng tỷ số 2-8 sau 2 lượt đấu. Đối thủ của nhà vô địch châu Âu ở tứ kết sẽ là Liverpool hoặc Galatasaray.

Tại Etihad, Man City tiếp tục để thua 1-2 trước Real Madrid, qua đó để thua chung cuộc sau hai lượt trận với tổng tỷ số 1-5. Nếu không có bất ngờ xảy ra, đối thủ tiếp theo của HLV Alvaro Arbeloa cùng học trò nhiều khả năng sẽ là Bayern Munich.