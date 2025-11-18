Xác định 34 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

34 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (7 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

Trước loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào đêm qua, Đức chỉ cần một trận hòa trước Slovakia trên sân nhà Leipzig là giành quyền đi tiếp. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann còn làm tốt hơn thế.

Tuyển Đức giành vé tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng trước Slovakia (Ảnh: Getty).

Có vẻ như trận thua trước Slovakia ở lượt đi khiến Đức quyết tâm cao độ “trả thù”. Họ đã xuất sắc hủy diệt đối thủ với tỷ số 6-0 với các bàn thắng của Woltemade, Gnabry, Sane (2 bàn), Baku và Ouedraogo.

Chiến thắng này giúp Đức giành vé tham dự World Cup 2026 khi đứng đầu bảng A với 15 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Slovakia.

Tương tự như Đức, Hà Lan chỉ cần hòa trong trận đấu với Lithuania là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, “Cơn lốc màu da cam” còn làm tốt hơn thế khi giành chiến thắng 4-0. Họ đã kết thúc với vị trí đầu bảng G khi có 20 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Ba Lan.

Châu Âu đã xác định được 7 suất tham dự World Cup 2026 là Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha. Sau loạt trận đêm nay, 5 suất chính thức còn lại của Lục địa già sẽ được xác định. Bên cạnh đó, 4 suất tham dự thông qua vòng play-off sẽ được xác định vào tháng 3 năm sau.

Hà Lan cũng ghi danh vào World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) vẫn chưa có đại diện nào được xác định, ngoại trừ ba đội chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Sau lượt trận sáng mai (19/11), vòng loại khu vực này sẽ kết thúc. Ba đội đầu bảng sẽ chính thức có vé tham dự World Cup 2026, còn 2/3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng play-off Liên lục địa.

