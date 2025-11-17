Xác định 32 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

32 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (5 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

Trước trận đấu với Armenia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vào tối 16/11, Bồ Đào Nha chỉ cần giành chiến thắng là sẽ giành quyền đi tiếp. Ở trận đấu này, “Selecao châu Âu” không có sự phục vụ của C.Ronaldo vì án treo giò.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 9-1 trước Armenia và có vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã xuất sắc giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 9-1 trước Armenia. Trong đó, hai cầu thủ Bruno Fernandes và Joao Neves đều lập cú hat-trick. Với kết quả này, Bồ Đào Nha giành vé tham dự World Cup khi có 13 điểm sau 6 trận ở bảng F.

Cũng giành vé giống như Bồ Đào Nha là Na Uy. Đội bóng Bắc Âu chỉ cần không thua Italy với cách biệt 9 bàn trở lên là hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, Haaland và các đồng đội còn làm tốt hơn thế khi thắng 4-1 trên sân khách. Như vậy, Na Uy sẽ có lần đầu tiên góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998.

Trước Bồ Đào Nha và Na Uy, châu Âu đã xác định được 3 đội bóng sớm có vé dự World Cup là Anh, Pháp và Croatia. Trong vài ngày tới, Lục địa già sẽ xác định thêm 7 suất chính thức nữa (tổng cộng 12 suất). Tới tháng 3 năm sau, 4 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off.

Italy đối diện với nguy cơ lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với World Cup khi phải xuống chơi ở vòng play-off. Ở hai vòng loại World Cup 2018 và 2022, đội bóng áo Thiên Thanh đều thất bại trước Thụy Điển và Bắc Macedonia.

Ở châu Phi, Nigeria đã thất bại trước CHDC Congo ở trận chung kết giành vé tham dự play-off Liên lục địa. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Cuối cùng, CHDC Congo đã thắng ở loạt sút luân lưu.

Haaland cùng đội tuyển Na Uy giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tính tới thời điểm ngày 17/11, FIFA đã xác định 32 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy (châu Âu).