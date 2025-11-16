Tây Ban Nha làm nên lịch sử, Bỉ hòa kịch tính ở vòng loại World Cup 2026

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 16/11 (Ảnh: UEFA).

Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Georgia không chỉ củng cố ngôi đầu bảng cho tuyển Tây Ban Nha mà còn chính thức khắc tên đội bóng này vào lịch sử bóng đá thế giới. Tính cả chiến thắng tại Tbilisi, "La Roja" đã có chuỗi 30 trận liên tiếp bất bại (không tính giao hữu).

Tây Ban Nha tạo chuỗi trận bất bại chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới (Ảnh: Getty).

Kỷ lục này đã vượt qua cột mốc vàng son của chính họ ở thời kỳ hoàng kim, vốn được thiết lập từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2013 với 29 trận bất bại.

Dù thiếu vắng ngôi sao Lamine Yamal, Tây Ban Nha vẫn nhanh chóng áp đảo và giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước chủ nhà Georgia. Chỉ 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, "La Roja" đã có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền do lỗi chạm tay của Giorgi Gocholeishvili. Mikel Oyarzabal trong lần thứ 50 khoác áo đội tuyển, đã lạnh lùng thực hiện thành công.

Martin Zubimendi nhân đôi cách biệt bằng pha băng vào dứt điểm chuẩn xác ở phút 22. Chỉ 8 phút sau, thế trận an bài khi Baena kiến tạo để Oyarzabal tạt bóng cho Ferran Torres đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0. Georgia gần như bất lực, chỉ có nỗ lực cá nhân của Kvaratskhelia là đáng chú ý.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha chơi ung dung và tìm được bàn thắng thứ tư khi Oyarzabal có pha đánh đầu ngược đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0.

Ferran Torres ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Với kết quả này, thầy trò HLV De La Fuente giữ vững ngôi đầu bảng E với 15 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (19 so với 5). Ở lượt cuối, nhà vô địch châu Âu chỉ cần hòa, thậm chí thua với cách biệt không quá lớn là giành vé dự World Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Tại bảng J, tuyển Bỉ gây thất vọng lớn khi bị đối thủ yếu hơn rất nhiều là Kazakhstan cầm hòa 1-1, dù thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian. Sự vô duyên của hàng công và sự xuất sắc của thủ môn đối phương đã khiến đoàn quân HLV Rudi Garcia phải trả giá.

Kazakhstan bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 9 sau sai lầm của hàng thủ Bỉ, với pha lập công của Dastan Satpaev. Dù kiểm soát bóng tới 79% và tung ra hàng loạt cú sút trong hiệp một, Bỉ hoàn toàn bất lực trước thủ môn Temirlan Anarbekov.

Mãi đến đầu hiệp hai, Bỉ mới tìm được bàn gỡ nhờ cú đánh đầu của Hans Vanaken sau đường tạt bóng chính xác của Timothy Castagne ở phút 48.

Tuyển Bỉ gặp khó trước Kazakhstan tại vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt lớn đến ở phút 79 khi Kazakhstan chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, dù dồn ép trong hơn 15 phút cuối trận và 5 phút bù giờ, Bỉ vẫn hoàn toàn bế tắc. Thủ môn Anarbekov tiếp tục là người hùng với những pha cứu thua xuất thần, từ chối mọi nỗ lực của các ngôi sao Bỉ.

Trận hòa 1-1 này được coi là kết quả khó chấp nhận với đội tuyển Bỉ, cho thấy sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Kazakhstan xứng đáng được ca ngợi vì đã kiên cường giành được một điểm quý giá.