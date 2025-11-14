Cuộc đua giành “nửa suất” châu Á dự World Cup: Nghẹt thở, chưa thể ngã ngũ

Sau khi cùng đứng nhì bảng ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, hai đội UAE và Iraq đụng độ với nhau ở vòng loại thứ 5 để tranh "nửa suất" của châu Á dự World Cup 2026 (tranh vé dự play-off Liên lục địa).

Iraq và UAE bất phân thắng bại trong trận lượt đi vòng loại thứ 5 World Cup 2026 trên đất UAE (Ảnh: Getty).

Đúng với tính chất của trận đấu sinh tử, hai đội thi đấu căng thẳng, cân tài cân sức. Trận lượt đi trên đất UAE diễn ra vào đêm qua không thể phân thắng bại khi họ hòa nhau với tỷ số 1-1.

Người hâm mộ sẽ chờ đợi trận tái đấu của hai đội diễn ra tại Iraq vào ngày 18/11. Luật bàn thắng sân khách không được áp dụng ở trận lượt về. Trong trường hợp tiếp tục hòa nhau ở lượt về, hai đội sẽ thi đấu thêm hiệp phụ và có thể là loạt sút luân lưu.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Dù phải làm khách nhưng Iraq đã sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút 10, xuất phát từ pha đá phạt, bóng bật ra tới vị trí của Akam Hashim. Cầu thủ này căng ngang vào vòng cấm để Ali Al Zubaidi dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của Iraq chỉ kéo dài 8 phút. Phút 18, UAE đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Luanzinho đã bật cao đánh đầu, san bằng tỷ số cho đội chủ nhà.

Iraq có lợi thế khi được thi đấu ở trận lượt về trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Trong những phút tiếp theo, hai đội tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thành công. Đáng tiếc nhất là Mohanad Ali đánh đầu nguy hiểm, khiến thủ thành của UAE bay người hết cỡ để cản phá ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, UAE đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, trong khi đó, Iraq thi đấu rình rập. Theo thống kê, chỉ tính trong hiệp 2, UAE đã tung ra 12 cú dứt điểm về phía khung thành của Iraq nhưng đều không thành công.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 90+6, khi Caio đã đưa bóng vào lưới của Iraq trong sự vỡ òa của các cổ động viên UAE. Tuy nhiên, sau đó, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Trận tái đấu giữa Iraq và UAE sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 18/11 tại Basra (Iraq).