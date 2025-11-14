Xác định 29 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

29 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu (2 đội): Anh, Pháp Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đêm qua, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước Ukraine trên sân nhà Công viên các Hoàng tử (Paris). Trong đó, Mbappe là người hùng của Les Bleus khi đóng góp hai bàn thắng. Các pha lập công còn lại của Pháp được thực hiện bởi Olise và Hugo Ekitike.

Mbappe giúp Pháp giành vé tham dự World Cup sau chiến thắng trước Ukraine (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Pháp đã giành vé tham dự World Cup 2026 sớm một vòng đấu. Họ chắc chắn đứng đầu bảng D khi có 13 điểm sau 5 trận, hơn hai đội xếp sau là Iceland và Ukraine 5 điểm. Ở bảng đấu này, hai đội Iceland và Ukraine sẽ thi đấu ở lượt trận cuối cùng để tranh vé dự vòng play-off. Iceland đang có ưu thế khi hơn Ukraine hiệu số đối đầu.

Trước Pháp, châu Âu mới chỉ xác định một đại diện tham dự World Cup 2026 là đội tuyển Anh. Sau khi kết thúc hai loạt trận trong tháng 11, Lục địa già sẽ xác định 12 tấm vé tham dự giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau. 4 suất còn lại được xác định ở loạt trận play-off vào tháng 3 năm sau.

Trong khi đó, ở khu vực châu Á, hai đội UAE và Iraq đã hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận đấu lượt đi vòng loại thứ 5 World Cup 2026. Cục diện của cặp đấu này sẽ được xác định ở trận lượt về trên đất Iraq. Đội chiến thắng ở cặp đấu sẽ tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Ở khu vực châu Phi, bất ngờ đã xảy ra khi Cameroon đã thất bại 0-1 trước CHDC Congo ở trận bán kết play-off. Như vậy, đội bóng của Mbeumo, Onana, Baleba đã tan mộng tham dự World Cup 2026. Sự thiếu vắng của Cameroon mang tới nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi họ là “khách quen” ở giải đấu này trong nhiều năm qua.

Ở cặp bán kết còn lại, Nigeria đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 4-1 trước Gabon. “Đại bàng xanh” sẽ đối đầu với CHDC Congo ở trận chung kết để tìm ra tấm vé tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Cameroon của Mbeumo không thể giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tại khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe), mặc dù loạt trận vòng loại đã đi tới vòng áp chót nhưng vẫn chưa xác định được đội bóng tham dự World Cup 2026. Chỉ có ba đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico chắc suất tham dự giải đấu này.

