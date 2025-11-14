Chơi xấu cầu thủ Ireland, Ronaldo có nguy bị treo giò ở World Cup 2026

Trong một ngày thi đấu tồi tệ của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Việc anh phải nhận thẻ đỏ không chỉ khiến Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-2 trước Ireland sáng 14/11 mà còn đe dọa trực tiếp đến khả năng tham dự trận ra quân tại VCK World Cup 2026 của CR7.

Các cầu thủ Ireland phản ứng với trọng tài sau hành động thô bạo của Ronaldo (Ảnh: Getty).

Sự cố xảy ra ở phút 61 trong trận đấu khi Bồ Đào Nha bất ngờ bị Ireland dẫn trước 2-0. Trong một pha tranh chấp vị trí chờ bóng bổng với hậu vệ Dara O'Shea trong vòng cấm, Ronaldo vung khuỷu tay trúng mặt đối phương. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông quyết định đổi sang thẻ đỏ.

Theo tờ Marca, việc thúc cùi chỏ vào hậu vệ của Ireland được FIFA xếp vào loại "hành vi bạo lực". Theo quy định kỷ luật, Ronaldo sẽ phải đối diện án treo giò tiềm năng hơn hai trận vì mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Điều đáng lo ngại nhất ở thời điểm hiện tại, Bồ Đào Nha gần như nắm chắc tấm vé VCK World Cup 2026. Chỉ cần thắng hoặc hòa Armenia ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ chính thức có mặt tại Bắc Mỹ mà không cần vòng play-off.

Tuy nhiên, chính viễn cảnh Bồ Đào Nha giành vé sớm lại là tin xấu cho Ronaldo. Theo quy định rõ ràng của FIFA: "Toàn bộ phần án treo giò chưa được thực thi trong giai đoạn vòng loại sẽ được chuyển sang áp dụng tại VCK World Cup 2026."

Nói cách khác, nếu Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định Ronaldo bị treo giò từ hai trận trở lên, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ phải vắng mặt trong trận đấu đầu tiên, hoặc thậm chí là hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup tiếp theo diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.

Ngay sau thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland, HLV Roberto Martinez đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực Ronaldo, nhấn mạnh rằng chiếc thẻ đỏ vì hành vi hung hăng của siêu sao này là không xác đáng và chỉ là sự hiểu lầm từ góc quay của VAR.

Ronaldo đối diện nguy cơ vắng mặt ở trận mở màn World Cup 2026 của đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

"Tôi nghĩ điều này thật khó khăn cho một cầu thủ như Cristiano. Hôm nay, anh ấy liên tục va chạm với hai hậu vệ của Ireland. Không hề có bạo lực, anh ấy đã cố gắng vượt qua hậu vệ”, HLV Martinez nói.

Thất bại 0-2 và việc mất người đã khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội giành vé sớm. Họ vẫn còn quyền tự quyết nếu có kết quả tốt trong trận cuối với Armenia, nhưng chiếc thẻ đỏ của Ronaldo đã phủ bóng đen lên thành tích toàn đội và sự chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới.