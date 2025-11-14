Tuyển Anh và Italy chiến thắng, Pháp giành vé dự World Cup 2026

Chiến thắng đậm đà trên sân nhà Parc des Princes của Pháp đã giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps giải quyết dứt điểm mục tiêu giành vé trực tiếp dự vòng chung kết (VCK) Wolrd Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico.

Mbappe tỏa sáng giúp tuyển Pháp giành chiến thắng quan trọng (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Pháp gặp khó khăn trong hiệp một khi phải kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trước hàng phòng ngự kỷ luật của Ukraine. Tuy nhiên, đội trưởng Kylian Mbappe đã mở khóa trận đấu bằng quả phạt đền thành công ở phút 55, giúp tinh thần Les Bleus lên cao.

Mbappe hoàn tất cú đúp ở phút 83, cùng với các bàn thắng của Michael Olise (76') và Hugo Ekitike (88') đã ấn định chiến thắng "4 sao" cho đội tuyển Pháp. Với kết quả này, Pháp chính thức trở thành đội tuyển thứ hai của châu Âu (sau đội tuyển Anh) giành suất trực tiếp tham dự VCK World Cup 2026.

Bảng xếp hạng bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trước lượt trận cuối cùng (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó, tại thánh địa Wembley, đội tuyển Anh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bảng với một chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trước Serbia. Dù đã chắc suất đi tiếp từ tháng trước, HLV Thomas Tuchel vẫn duy trì được sự tập trung và kiểm soát trận đấu.

Các bàn thắng được ghi bởi Bukayo Saka ở phút 28 và Eberechi Eze ở phút 90. Kết quả này giúp đội tuyển Anh duy trì chuỗi thành tích toàn thắng ấn tượng tại vòng loại, giữ vững ngôi đầu bảng với hiệu số và phong độ hủy diệt.

Bảng xếp hạng bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trước lượt trận cuối cùng (Ảnh: FIFA).

Italy cũng hoàn thành mục tiêu 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Moldova, củng cố vị trí của mình trong cuộc đua giành suất trực tiếp dự VCK World Cup 2026.

Phải làm khách, Italy đã chơi áp đảo và giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Moldova, không để xảy ra bất ngờ. Đây là bước tiến quan trọng của thầy trò HLV Gennaro Gattuso trong nỗ lực tránh xa vị trí phải đá play-off, hướng tới tấm vé chính thức.

Italy giành chiến thắng quan trọng để nuôi hy vọng giành tấm vé trực tiếp từ tay Na Uy (Ảnh: Getty).

Chiến thắng 2-0 trước Moldova đã giúp Italy vươn lên đạt 18 điểm, nhưng hy vọng giành suất trực tiếp đến World Cup 2026 của họ đang đứng trước thử thách khổng lồ khi Na Uy đã khẳng định sức mạnh bằng trận thắng 4-1 trước Estonia, tạo ra khoảng cách 3 điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc hai đội tuyển Italy và Na Uy sẽ có trận "chung kết" ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 17/11 để quyết định tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup 2026.