FIFA sắp thay đổi quan trọng ở World Cup 2026, nhiều đội bóng bị ảnh hưởng

Theo nguồn tin từ Calcio e Finanza (Italy) và Football Meets Data, FIFA đang xem xét áp dụng cách phân nhóm hạt giống mới. Theo đó, các đội sẽ được xếp vào 4 nhóm hạt giống (pot) dựa hoàn toàn trên bảng xếp hạng FIFA, thay vì cách truyền thống, trong đó các đội vượt qua vòng play-off thường bị mặc định xếp vào nhóm 4, bất kể thứ hạng của họ.

Đội tuyển Italy có thể hưởng lợi nếu FIFA thay đổi cách tính nhóm hạt giống (Ảnh: Getty).

Điều này có thể ảnh hưởng tới nhiều đội tuyển. Lấy ví dụ là đội tuyển Italy. Họ có nguy cơ nằm trong nhóm thi đấu vòng play-off ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Nếu tính theo cách cũ, Azzurri (biệt danh của đội tuyển Italy) có thể bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 4.

Tuy nhiên, trong trường hợp ban tổ chức phân định nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA, Italy sẽ nhảy lên nhóm hạt giống số 1. Điều này giúp đội bóng áo Thiên Thanh tránh được nhiều đội bóng lớn.

Ở chiều ngược lại, nhiều đội bóng mạnh như Anh (đội duy nhất ở châu Âu có vé dự World Cup tính tới thời điểm này) sẽ tránh việc gặp Italy ở bảng tử thần.

Việc FIFA cân nhắc thay đổi cách tính nhóm hạt giống được xem là động thái bảo vệ các “ông lớn” thi đấu sa sút ở vòng loại World Cup như Italy.

Đội tuyển Anh là đội bóng đầu tiên ở châu Âu giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tờ SportBible nhận định: “Sự thay đổi này, nếu được FIFA thông qua, không chỉ giúp cân bằng hơn về chất lượng giữa các bảng đấu, mà còn mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho các đội tuyển có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA trong hành trình chinh phục World Cup 2026”.

World Cup 2026 sẽ là kỳ giải có quy mô lớn nhất lịch sử, với 48 đội tham dự, tăng từ 32 đội so với World Cup 2022 tại Qatar. Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định 28 đội bóng góp mặt ở giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico gồm:

Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Âu (1 đội): Anh

Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand

Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.