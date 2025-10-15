Xác định 28 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

28 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu (1 đội): Anh Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra muộn nhất nhưng sau loạt trận đêm qua, Lục địa già đã xác định được đội bóng đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, đó là đội tuyển Anh.

Ở loạt trận đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Latvia với các bàn thắng của Harry Kane (2 bàn), Anthony Gordon, Maksims Tonisevs (phản lưới nhà) và Eberechi Eze.

Tuyển Anh là đại diện châu Âu đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, “Tam Sư” củng cố vững chắc ngôi đầu bảng K với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ hai là Albania 7 điểm trong khi vòng loại chỉ còn hai vòng.

Việc đội tuyển Anh giành vé dự World Cup 2026 không phải là điều bất ngờ nhưng trong hành trình đã qua, HLV Thomas Tuchel vẫn bị hứng chịu khá nhiều chỉ trích vì lối chơi thiếu thuyết phục.

Châu Á xác định thêm hai suất tham dự World Cup 2026 là Qatar và Saudi Arabia. Trong trận đấu quyết định, Qatar đã giành chiến thắng 2-1 trước UAE để vượt lên dẫn đầu bảng A vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng giành trận hòa 0-0 trước Iraq, vừa đủ để họ đứng đầu bảng B.

Trong khi đó, hai đội Iraq và UAE sẽ gặp nhau ở vòng loại thứ 5 để tranh vé tham dự vòng play-off Liên lục địa. Cơ hội tham dự World Cup 2026 vẫn chưa tắt với hai đội bóng này.

Ở khu vực châu Phi, ba đội bóng cuối cùng tham dự World Cup 2026 được xác định là Nam Phi, Senegal và Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, 4 đội bóng là Cameroon, Nigeria, Gabon và CHDC Congo sẽ đua tranh để giành 1 vé tham dự vòng play-off Liên lục địa. Việc Nigeria và Cameroon phải tử chiến ở vòng đấu này khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Dù bị FIFA trừ 3 điểm nhưng Nam Phi vẫn giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) vẫn chưa xác định được đại diện nào tham dự World Cup, trừ ba đội chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.

