Xác định 28 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026
(Dân trí) - Sau loạt trận đêm qua, FIFA đã xác định được 28 đội bóng tham dự World Cup 2026. Châu Âu đã có đội đầu tiên giành vé.
28 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup
Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada
Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar.
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
Châu Âu (1 đội): Anh
Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand
Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.
Loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra muộn nhất nhưng sau loạt trận đêm qua, Lục địa già đã xác định được đội bóng đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, đó là đội tuyển Anh.
Ở loạt trận đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Latvia với các bàn thắng của Harry Kane (2 bàn), Anthony Gordon, Maksims Tonisevs (phản lưới nhà) và Eberechi Eze.
Với chiến thắng này, “Tam Sư” củng cố vững chắc ngôi đầu bảng K với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ hai là Albania 7 điểm trong khi vòng loại chỉ còn hai vòng.
Việc đội tuyển Anh giành vé dự World Cup 2026 không phải là điều bất ngờ nhưng trong hành trình đã qua, HLV Thomas Tuchel vẫn bị hứng chịu khá nhiều chỉ trích vì lối chơi thiếu thuyết phục.
Châu Á xác định thêm hai suất tham dự World Cup 2026 là Qatar và Saudi Arabia. Trong trận đấu quyết định, Qatar đã giành chiến thắng 2-1 trước UAE để vượt lên dẫn đầu bảng A vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng giành trận hòa 0-0 trước Iraq, vừa đủ để họ đứng đầu bảng B.
Trong khi đó, hai đội Iraq và UAE sẽ gặp nhau ở vòng loại thứ 5 để tranh vé tham dự vòng play-off Liên lục địa. Cơ hội tham dự World Cup 2026 vẫn chưa tắt với hai đội bóng này.
Ở khu vực châu Phi, ba đội bóng cuối cùng tham dự World Cup 2026 được xác định là Nam Phi, Senegal và Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, 4 đội bóng là Cameroon, Nigeria, Gabon và CHDC Congo sẽ đua tranh để giành 1 vé tham dự vòng play-off Liên lục địa. Việc Nigeria và Cameroon phải tử chiến ở vòng đấu này khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.
Khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ và Caribe) vẫn chưa xác định được đại diện nào tham dự World Cup, trừ ba đội chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.
Tính tới thời điểm ngày 15/10, FIFA đã xác định 28 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), Anh (châu Âu).
World Cup 2026 có tổng cộng 48 đội tham dự, trong đó, châu Á có 8 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; châu Âu có 16 suất; châu Phi có 9 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; Nam Mỹ có 6 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; Bắc Trung Mỹ và Caribe có 6 suất trực tiếp (bao gồm 3 đội tuyển đồng chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico) và 2 suất đá vé vớt; châu Đại Dương có 1 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt.