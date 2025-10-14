Xác định 22 đội bóng giành quyền tham dự World Cup 2026

22 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (6 đội): Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Cape Verde

Trước thềm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Cape Verde không được đánh giá cao khi nằm chung bảng với Cameroon. Thế nhưng, trong bối cảnh “ông lớn” Cameroon liên tục sảy chân, Cape Verde đã tận dụng rất tốt lợi thế này để làm nên điều thần kỳ khi họ đã giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cape Verde ăn mừng tấm vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trước lượt trận cuối cùng diễn ra vào đêm qua, Cape Verde chỉ cần chiến thắng trước đội bóng yếu Eswatini là giành vé đi tiếp, mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Cameroon và Angola.

Cuối cùng, Cape Verde đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành chiến thắng 3-0 trước Eswatini với các pha lập công của Livramento, Willy Semedo, Stopira. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Cameroon gây thất vọng khi bị Angola cầm chân với tỷ số 1-0.

Như vậy, sau khi kết thúc bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Cape Verde đứng đầu bảng với 23 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với Cameroon.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Cape Verde giành vé tham dự World Cup. Đó thực sự là kỳ tích với nền bóng đá vốn không được đánh giá cao ở châu Phi. Trong khi đó, Cameroon có thể được tham dự vòng play-off để chọn ra đại diện duy nhất của châu Phi tham dự vòng play-off Liên lục địa (nếu nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất). Nếu Cameroon vắng mặt ở World Cup 2026 thì đó sẽ là điều đáng tiếc.

Cổ động viên (CĐV) Cape Verde tràn ra đường phố ăn mừng tấm vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Như vậy, Cape Verde là đội bóng thứ 6 ở châu Phi tham dự World Cup 2026 sau Algeria, Morocco, Ai Cập, Ghana, Tunisia. Trong loạt trận đêm nay, châu Phi sẽ xác định thêm 3 đại diện cuối cùng giành vé trực tiếp tới giải đấu ở Mỹ, Canada, Mexico.

Tính tới thời điểm ngày 14/10, FIFA đã xác định 22 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Cape Verde (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ).