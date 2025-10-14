Xác định 22 đội bóng giành quyền tham dự World Cup 2026
(Dân trí) - Sau loạt trận đêm qua, FIFA đã xác định đội bóng thứ 22 giành vé tham dự World Cup 2026. Đó là cái tên mới toanh Cape Verde.
22 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup
Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada
Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan.
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand
Châu Phi (6 đội): Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Cape Verde
Trước thềm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Cape Verde không được đánh giá cao khi nằm chung bảng với Cameroon. Thế nhưng, trong bối cảnh “ông lớn” Cameroon liên tục sảy chân, Cape Verde đã tận dụng rất tốt lợi thế này để làm nên điều thần kỳ khi họ đã giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trước lượt trận cuối cùng diễn ra vào đêm qua, Cape Verde chỉ cần chiến thắng trước đội bóng yếu Eswatini là giành vé đi tiếp, mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Cameroon và Angola.
Cuối cùng, Cape Verde đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành chiến thắng 3-0 trước Eswatini với các pha lập công của Livramento, Willy Semedo, Stopira. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Cameroon gây thất vọng khi bị Angola cầm chân với tỷ số 1-0.
Như vậy, sau khi kết thúc bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Cape Verde đứng đầu bảng với 23 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với Cameroon.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Cape Verde giành vé tham dự World Cup. Đó thực sự là kỳ tích với nền bóng đá vốn không được đánh giá cao ở châu Phi. Trong khi đó, Cameroon có thể được tham dự vòng play-off để chọn ra đại diện duy nhất của châu Phi tham dự vòng play-off Liên lục địa (nếu nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất). Nếu Cameroon vắng mặt ở World Cup 2026 thì đó sẽ là điều đáng tiếc.
Như vậy, Cape Verde là đội bóng thứ 6 ở châu Phi tham dự World Cup 2026 sau Algeria, Morocco, Ai Cập, Ghana, Tunisia. Trong loạt trận đêm nay, châu Phi sẽ xác định thêm 3 đại diện cuối cùng giành vé trực tiếp tới giải đấu ở Mỹ, Canada, Mexico.
Tính tới thời điểm ngày 14/10, FIFA đã xác định 22 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Cape Verde (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ).
World Cup 2026 có tổng cộng 48 đội tham dự, trong đó, châu Á có 8 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; châu Âu có 16 suất; châu Phi có 9 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; Nam Mỹ có 6 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; Bắc Trung Mỹ và Caribe có 6 suất trực tiếp (bao gồm 3 đội tuyển đồng chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico) và 2 suất đá vé vớt; châu Đại Dương có 1 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt.