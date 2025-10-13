Đội bóng của sinh viên, thợ mộc gây chấn động châu Âu, có cửa dự World Cup

Ở mỗi giải đấu, người ta đều xếp Quần đảo Faroe vào nhóm lót đường. Trong nhiều năm qua, đội bóng này gần như chỉ ra sân cho vui. Chiến thắng là điều xa xỉ với đội bóng đang xếp hạng 136 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 22 bậc).

Quần đảo Faroe tạo nên kỳ tích khi đánh bại CH Séc (Ảnh: Getty).

Nhiều cầu thủ trong đội hình của Quần đảo Faroe là những người nghiệp dư. Bóng đá không phải là công việc chính của họ. Đơn cử như Arni Frederiksberg đang làm shipper (người giao hàng) cho cửa hàng pizza. Nhiều người khác là sinh viên, người làm thợ mộc hoặc kế toán.

Thế nhưng, chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, đội bóng ở đất nước chỉ có vỏn vẹn hơn 50.000 người ấy đã liên tiếp tạo ra cơn địa chấn. Cách đây vài ngày, họ vừa khiến tất cả “mắt tròn mắt dẹt” khi vùi dập Montenegro (xếp thứ 80 thế giới) với tỷ số 4-0.

Cơn địa chấn mang tên Quần đảo Faroe chưa dừng lại ở đó. Đêm qua, họ tiếp tục khiến thế giới bóng đá “rung chuyển” thêm một lần nữa khi quật ngã đội bóng xếp thứ 39 thế giới là CH Séc với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Sorensen và Agnarsson đã giúp đội nhà viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Không ai có thể cản được giấc mơ điên rồ của các cầu thủ nghiệp dư Faroe thời điểm này (Ảnh: Getty).

Giờ đây, Quần đảo Faroe đang đứng trước cơ hội không nhỏ giành vé tham dự World Cup 2026. Họ đang xếp thứ 3 bảng L với 12 điểm, kém đội đầu bảng Croatia 4 điểm và ít hơn CH Séc 1 điểm. Ở vòng loại World Cup 2926, Quần đảo Faroe còn một trận đấu nữa gặp Croatia. Đặt giả sử nếu tiếp tục gây bất ngờ trước Croatia, họ hoàn toàn có thể mơ về tấm vé tham dự vòng play-off ở châu Âu.

Không ai cản được giấc mơ của Quần đảo Faroe thời điểm. Đôi khi sự mơ mộng lại nuôi dưỡng nên những câu chuyện điên rồ. Ngay cả khi không thể cụ thể hóa giấc mơ World Cup, việc họ đánh bại hai đội bóng mạnh là Montenegro và CH Séc cũng đủ được ghi vào trang sử vẻ vang của đất nước nhỏ bé này.