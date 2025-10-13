Xác định 21 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026
(Dân trí) - Sau loạt trận vòng loại World Cup 2026 đêm qua, FIFA đã xác định được đội bóng thứ 21 giành quyền tham dự World Cup 2026, đó là Ghana.
21 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup
Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada
Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan.
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand
Châu Phi (5 đội): Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana
Đêm qua, Ghana bước vào loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi gặp Comoros. Trước thềm trận đấu này, “Những ngôi sao đen” hơn đội xếp thứ hai là Madagascar 3 điểm. Do đó, họ chỉ cần hòa Comoros là chắc chắc có vé tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.
Tuy nhiên, Ghana còn làm tốt hơn thế. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Mohammed Kudus. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Madagascar bất ngờ thảm bại 1-4 trước Mali.
Như vậy, Ghana đã có lần thứ 5 tham dự World Cup. Trước đó, họ đã góp mặt ở giải đấu này vào các năm 2006, 2010, 2014, 2022. Trong đó, thành tích tốt nhất của Ghana là lọt vào tứ kết ở World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi.
Đáng ra, Ghana có thể trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup khi thất bại đau đớn trước Uruguay ở trận tứ kết năm 2010. Luis Suarez đã dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng sau đó, Asamoah Gyan đã sút hỏng phạt đền. Cuối cùng, “Những ngôi sao đen” đã thất bại ở loạt đấu súng.
Ghana là đội bóng thứ 5 ở châu Phi góp mặt ở World Cup sau Algeria, Morocco, Ai Cập và Tunisia. Châu Phi sẽ có 9 suất trực tiếp tham dự World Cup và 1 suất tham dự vòng play-off Liên lục địa. Trong những ngày tới, 4 đội bóng giành vé trực tiếp còn lại sẽ được xác định.
Tính tới thời điểm ngày 13/10, FIFA đã xác định 21 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ).
World Cup 2026 có tổng cộng 48 đội tham dự, trong đó, châu Á có 8 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; châu Âu có 16 suất; châu Phi có 9 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; Nam Mỹ có 6 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt; Bắc Trung Mỹ và Caribe có 6 suất trực tiếp (bao gồm 3 đội tuyển đồng chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico) và 2 suất đá vé vớt; châu Đại Dương có 1 suất trực tiếp và 1 suất đá vé vớt.