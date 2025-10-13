Xác định 21 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

21 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (5 đội): Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana

Đêm qua, Ghana bước vào loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi gặp Comoros. Trước thềm trận đấu này, “Những ngôi sao đen” hơn đội xếp thứ hai là Madagascar 3 điểm. Do đó, họ chỉ cần hòa Comoros là chắc chắc có vé tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.

Tuy nhiên, Ghana còn làm tốt hơn thế. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Mohammed Kudus. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Madagascar bất ngờ thảm bại 1-4 trước Mali.

Ghana giành vé tham dự World Cup sau chiến thắng trước Comoros (Ảnh: Getty).

Như vậy, Ghana đã có lần thứ 5 tham dự World Cup. Trước đó, họ đã góp mặt ở giải đấu này vào các năm 2006, 2010, 2014, 2022. Trong đó, thành tích tốt nhất của Ghana là lọt vào tứ kết ở World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi.

Đáng ra, Ghana có thể trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup khi thất bại đau đớn trước Uruguay ở trận tứ kết năm 2010. Luis Suarez đã dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng sau đó, Asamoah Gyan đã sút hỏng phạt đền. Cuối cùng, “Những ngôi sao đen” đã thất bại ở loạt đấu súng.

Ghana từng suýt lọt vào bán kết World Cup 2010 khi thua nghiệt ngã trước Uruguay (Ảnh: Getty).

Ghana là đội bóng thứ 5 ở châu Phi góp mặt ở World Cup sau Algeria, Morocco, Ai Cập và Tunisia. Châu Phi sẽ có 9 suất trực tiếp tham dự World Cup và 1 suất tham dự vòng play-off Liên lục địa. Trong những ngày tới, 4 đội bóng giành vé trực tiếp còn lại sẽ được xác định.

Tính tới thời điểm ngày 13/10, FIFA đã xác định 21 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ).