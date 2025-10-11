FIFA điều tra, có thể tước quyền dự World Cup 2026 của một đội bóng

Theo thông tin mới nhất, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã bắt đầu xem xét vụ việc đội tuyển Guinea Xích Đạo tự ý bỏ không tham dự trận Malawi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Trận đấu dự kiến diễn ra vào hôm 9/10 tại sân vận động quốc gia Bingu ở thủ đô Lilongwe của Malawi nhưng đã bị hủy vào giờ chót.

Đội tuyển Guinea Xích Đạo có thể bị tước quyền tham dự World Cup 2026 vì tự ý không ra sân trong trận đấu với Malawi vào hôm 9/10 (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá Malawi cho biết trận đấu bị hoãn “do những trục trặc không lường trước được trong quá trình di chuyển của đội khách”. Lý do xuất phát từ mâu thuẫn giữa cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Guinea Xích Đạo.

Nguồn tin từ nhà báo Mickey Jnr cho biết, ban đầu, các cầu thủ được thông báo sẽ bay vào sáng ngày 9/10. Tuy nhiên, sau bữa sáng cùng ngày, họ bất ngờ được báo rằng chuyến bay sẽ dời sang buổi chiều. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ đến nơi chỉ ngay trước giờ thi đấu, không có thời gian nghỉ ngơi hay chuẩn bị chuyên môn.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các cầu thủ được yêu cầu thay đồ ngay trên máy bay và di chuyển thẳng từ sân bay tới sân vận động để thi đấu. Tuy nhiên, toàn đội không chấp nhận phương án này. Sau cuộc họp khẩn giữa các cầu thủ, họ thống nhất không lên đường sang Malawi.

Hành động này đã khiến HLV của Guinea Xích Đạo, Juan Micha, bị đình chỉ công tác. Liên đoàn bóng đá Guinea Xích Đạo sau đó lên tiếng trên mạng xã hội, chỉ trích HLV và các cầu thủ vì đã “thiếu tôn trọng nhân dân và đất nước”.

Trước đó, Guinea Xích Đạo đã bị FIFA xử thua hai trận đấu vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đó là tiền đạo Emilio Nsue (Ảnh: BBC).

Đây không phải là lần đầu Guinea Xích Đạo vướng vào rắc rối ở vòng loại World Cup 2026. Trước đó, họ đã bị FIFA xử thua 0-3 ở hai trận thắng Namibia và Liberia do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đó là tiền đạo Emilio Nsue.

Đáng chú ý, Nsue chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong cả hai trận đấu đó. FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 6 tháng ở cấp độ đội tuyển quốc gia đối với cựu cầu thủ của Middlesbrough và Birmingham City. Việc bất ngờ mất 6 điểm khiến Guinea Xích Đạo không còn cơ hội cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2026.

Giờ đây, nếu tiếp tục bị FIFA kết tội, đội tuyển Guinea Xích Đạo có nguy cơ bị cấm tham dự World Cup 2026 và bị xử thua các trận đấu còn lại. Đó thực sự là bi kịch với nền bóng đá nước này.