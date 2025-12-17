Xuân Son tỏa sáng, CLB Nam Định đại thắng trước Bangkok United

CLB Nam Định bước vào trận đấu với quyết tâm cao, nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của đại diện V-League bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Bangkok United ngay trước khi hiệp một khép lại.

Các cầu thủ Nam Định bước vào trận đấu với quyết tâm cao (Ảnh: AFC).

Bước sang hiệp hai, CLB Nam Định tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân của Bangkok United. Chỉ trong chưa đầy 15 phút đầu hiệp, đại diện Việt Nam đã liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng, nới rộng cách biệt lên thành 3-0.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực đẩy cao đội hình của Bangkok United nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều đợt hãm thành, đội chủ nhà cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 84 từ một pha đánh đầu cận thành chính xác sau tình huống phối hợp phạt góc.

Xuân Son là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng bên phía đại diện V-League (Ảnh: Quang Đương).

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đại diện Thái Lan có thể làm được trước một Nam Định đang thi đấu đầy hưng phấn.

Đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+6’), tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu. Cầu thủ gốc Brazil nhận bóng trong một tình huống phản công, đi bóng kỹ thuật loại bỏ hàng thủ đối phương rồi kết thúc bằng cú sút đầy uy lực, ấn định chiến thắng vang dội 4-1 cho đại diện Việt Nam.

Chiến thắng giúp Thép Xanh Nam Định củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu (Ảnh: Quang Đương).

Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp CLB Nam Định củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Với phong độ thăng hoa hiện tại, CLB Nam Định đang trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất, đồng thời tạo ra sức ép tâm lý lớn lên các đối thủ còn lại trong bảng đấu.