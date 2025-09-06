Xác định 17 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

17 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (1 đội): Morocco

Đêm qua, loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi đã diễn ra. Trong đó, mọi sự chú ý đổ dồn về trận đấu giữa Morocco và Niger ở bảng E. Trước trận đấu này, đội bóng Bắc Phi đang dẫn đầu bảng khi giành 15 điểm sau 5 trận đấu, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ hai là Tanzania.

Morocco xuất sắc giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Thầy trò HLV Walid Regragui có cơ hội trở thành đội châu Phi đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trước Niger. Họ đã không khó khăn khi hoàn thành nhiệm vụ ấy sau chiến thắng 5-0 trước Niger.

Với đẳng cấp vượt trội và ưu thế sân nhà, Morocco đã tạo ra thế trận tấn công áp đảo. Ngay trong hiệp 1, “Những chú sư tử Atlas” đã dẫn trước đối thủ 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Ismael Saibari.

Trong hiệp 2, Morocco còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane và Azzedine Ounahi, để kết thúc trận đấu với tỷ số 5-0.

Trong trận đấu còn lại ở bảng này, Tanzania bị Congo cầm hòa 1-1. Như vậy, Morocco đã gia tăng cách biệt với Tanzania lên 8 điểm trong bối cảnh vòng loại châu Phi chỉ còn hai vòng. Điều đó giúp Morocco chắc chắn có vị trí đầu bảng.

Morocco từng là hiện tượng ở World Cup 2022 khi lọt vào bán kết (Ảnh: FIFA).

Ở vòng chung kết World Cup 2026, châu Phi có tới 9,5 suất (9 suất trực tiếp và 1 suất tham dự play-off Liên lục địa). Với diễn biến như hiện tại, các đội Ai Cập, Nam Phi, Algeria, Tunisia nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo ở châu lục này góp mặt ở World Cup 2026.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, FIFA đã xác định 17 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026 gồm Canada, Mexico, Mỹ (chủ nhà), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương), Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay (Nam Mỹ) và Morocco (châu Phi).