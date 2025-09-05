Xác định 16 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

16 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand

Sáng nay (5/9), loạt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã diễn ra. Trước lượt đấu này, ba đội bóng đã chắc chắn có vé tham dự World Cup là Argentina, Ecuador và Brazil.

James Rodriguez giúp Colombia giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sau loạt trận áp chót, FIFA đã xác định thêm ba đội bóng khác ở Nam Mỹ góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh là Uruguay, Colombia và Paraguay.

Trên sân nhà, Uruguay dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Peru. Ba bàn thắng của La Celeste được ghi bởi Rodrigo Aguirre (14’), Giorgian de Arrascaeta (58’) và Federico Viñas (80’). Với kết quả này, Uruguay đang xếp thứ ba với 27 điểm, hơn đội thứ 7 là Venezuela tới 8 điểm.

Tương tự như Uruguay, Colombia cũng ghi danh vào World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Bolivia, với các pha lập công của James Rodriguez (31'), Jhon Cordoba (74') và Juan Quintero (83'). Với chiến thắng này, Colombia đã vươn lên vị trí thứ 5 với 25 điểm. Như vậy, Colombia đã trở lại với World Cup sau khi vắng mặt ở World Cup 2022.

Cuối cùng, Paraguay cũng hoàn thành nhiệm vụ sau trận hòa 0-0 trước Ecuador. Họ cũng có 25 điểm như Colombia nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Paraguay lần đầu tiên góp mặt ở World Cup kể từ năm 2010 (Ảnh: Getty).

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ vẫn còn lượt trận cuối cùng. Hai đội Venezuela (18 điểm) và Bolivia (17 điểm) sẽ cạnh tranh vị trí thứ 7 để giành quyền tham dự trận play-off Liên lục địa.

Trước đó, châu Á đã xác định 6 suất tham dự World Cup 2026 thông qua vòng loại thứ ba, đó là Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan. Trong đó, Jordan và Uzbekistan là hai đội lần đầu tham dự World Cup.

Châu Đại Dương cũng xác định 1 suất duy nhất khi New Zealand giành vé sau chiến thắng 7-0 trước Fiji. Ba đội chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico nghiễm nhiên có tấm vé tham dự World Cup 2026.

Tính tới thời điểm này, hai khu vực châu Âu và châu Phi vẫn chưa xác định được đại diện nào tham dự World Cup. Ở châu Phi, các đội Algeria, Morocco, Tunisia đang nắm trong tay lợi thế lớn. Trong khi đó, vòng loại khu vực châu Âu mới diễn ra những vòng đấu đầu tiên.