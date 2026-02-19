Inter Milan thua đội bóng yếu, Newcastle chiến thắng tưng bừng

Hành quân đến Na Uy trong thời tiết lạnh giá, Inter Milan không thể phát huy sức mạnh. Đó là lý do khiến đoàn quân HLV Chivu chơi chệch choạc và mắc nhiều sai lầm.

Bodo Glimt vượt lên nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Sondre Fet. 10 phút sau, từ quả tạt của Nicolo Barella, Carlos Augusto đánh đầu làm tường để Esposito đệm bóng cận thành chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Inter Milan.

Inter Milan bất ngờ thua 1-3 trên sân của Bodo Glimt (Ảnh: EPA).

Cuối hiệp 1, Inter Milan có thêm cơ hội nhưng các chân sút dứt điểm thiếu chính xác. Sang hiệp hai, đại diện Italy ép sân và Lautaro Martinez đưa bóng dội xà, trong khi Carlos Augusto không thắng được thủ môn Haikin từ tình huống đá phạt.

Đội bóng Na Uy tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha tấn công và phút 65, sai lầm của Carlos Augusto tạo điều kiện để Jens Petter Hauge ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bodo Glimt. Ba phút sau, Ole Blomberg kiến tạo để Kasper Hogh dễ dàng đệm bóng cận thành đào sâu cách biệt 3-1.

Inter Milan càng thêm khó khăn khi Lautaro Martinez dính vấn đề ở bắp chân và phải rời sân nhường chỗ cho Marcus Thuram. Inter Milan tấn công bế tắc và không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà trong quãng thời gian còn lại.

Thất bại 1-3 khiến Inter Milan rơi vào thế khó trước trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Nếu không cải thiện chất lượng hàng thủ, Inter Milan có thể sớm chia tay UEFA Champions League năm nay từ vòng play-off.

Đội hình thi đấu

Bodo Glimt: Haikin; Sjovoud, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

Bàn thắng: Fet (20'), Hauge (61'), Hogh (64').

Inter Milan: Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Augusto, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Darmian; Lautaro, Esposito.

Bàn thắng: Esposito (30').

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Newcastle hành quân đến sân Qarabag với mục tiêu chiến thắng. Ngay ở phút thứ 3, từ đường chọc khe của Burns, Anthony Gordon thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho Newcastle.

Newcastle tiếp tục gia tăng sức ép, phút thứ 8, Trippier treo bóng chuẩn xác để Thiaw đánh đầu tung lưới thủ thành Kochalski, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đến phút 32, Gordon hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền sau tình huống bóng chạm tay gây tranh cãi.

Gordon ghi 4 bàn trong chiến thắng của Newcastle (Ảnh: Getty).

Chỉ một phút sau, sai lầm của Medina biếu không cơ hội đối mặt và ngôi sao người Anh không bỏ lỡ, nâng tỷ số lên 4-0. Gordon dễ dàng hoàn tất cú hat-trick trong bối cảnh hàng thủ Qarabag liên tục để lộ sơ hở.

Cuối hiệp 1, Gordon tiếp tục ghi bàn từ chấm 11m, hoàn tất cú poker ấn tượng, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Newcastle ghi 4 bàn trong một trận đấu tại Champions League.

Sang hiệp hai, Qarabag nỗ lực vùng lên và phút 54, Cafarquliyev rút ngắn tỷ số xuống 1-5 cho đại diện Azerbaijan sau tình huống được công nghệ VAR công nhận. Tuy nhiên, đến phút 72, Jacob Murphy ấn định chiến thắng 6-1 bằng pha dứt điểm quyết đoán.

Newcastle bảo toàn chiến thắng chung cuộc 6-1 và họ gần như chắc suất vượt qua vòng play-off. Đại diện nước Anh có thể nghĩ tới vòng 1/8 UEFA Champions League và chờ kết quả bốc thăm ngày 27/2, khi họ sẽ chạm trán Barcelona hoặc Chelsea.

Đội hình thi đấu

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.

Bàn thắng: Cefarquliyev (54')

Newcastle: Pope; Hall, Burn, Thiaw, Trippier; Willock, Tonali; Barnes, Elanga, Gordon; Woltemade.

Bàn thắng: Gordon (3', 32' pen, 33', 45+1'), Thiaw (8'), Murphy (72').

Ở những trận đấu còn lại, Atletico Madrid và Club Brugge mang đến một bữa tiệc bàn thắng tại Bỉ, khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 3-3. Trong khi đó, Leverkusen có lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách đến sân của Olympiakos.