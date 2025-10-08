Vượt giới hạn thể lực, Medvedev hạ gục Tien ở Thượng Hải Masters

Lịch thi đấu tứ kết Thượng Hải Masters 2025 Ngày 9/10 Holger Rune - Valentin Vacherot (14h) Zizou Bergs - Novak Djokovic (17h30) Ngày 10/10 Alex De Minaur - Daniil Medvedev (14h) Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime (17h30)

Tay vợt người Nga thể hiện ý chí kiên cường đáng kinh ngạc khi hồi phục sau cơn chuột rút nghiêm trọng vào cuối set hai, trước khi đánh bại đối thủ gốc Việt với tỷ số 7-6(6), 6-7(1), 6-4 trong cuộc đối đầu kéo dài gần ba tiếng.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi chỉ 8 ngày trước đó, Medvedev từng phải bỏ cuộc ở set quyết định tại bán kết China Open gặp chính Tien cũng vì chuột rút. Lần này, cựu số 1 thế giới đã vượt qua giới hạn thể lực để giành tấm vé vào tứ kết.

Medvedev đã rất nỗ lực thi đấu sau khi bị chuột rút (Ảnh: Getty).

“Điều khó khăn nhất là chúng tôi đã đối đầu hai lần trước đây, và theo tôi, anh ấy là một tay vợt đáng kinh ngạc”, Medvedev phát biểu. Anh giải thích thêm: “Tien không có cú giao bóng mạnh, nhưng giao bóng rất là quan trọng trong quần vợt. Dù vậy, anh ấy mới 19 tuổi và đang trên đà thăng tiến nhưng đã thi đấu như những tay vợt ở độ tuổi 30. Theo tôi, anh ấy là một tay vợt rất giỏi”.

Medvedev tiếp tục phân tích về lối chơi của đối thủ: “Tien cảm nhận trận đấu rất tốt. Hiện tại có nhiều tay vợt đánh bóng rất mạnh mỗi khi có bóng, và họ có những cú giao bóng tuyệt vời giúp họ trụ lại trong trận đấu. Anh ấy không có điều đó, nhưng anh ấy vẫn chơi rất tốt mà không cần điều đó. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thua. Tôi lại bị chuột rút một lần nữa, cho nên tôi rất vui vì đã giành chiến thắng".

Trận đấu kéo dài 2 giờ 53 phút chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ. Medvedev đã không thể kết thúc set đầu tiên khi dẫn 5-4, nhưng sau đó giành chiến thắng trong loạt tie-break. Hạt giống số 16 tiếp tục dẫn trước 3-0 ở set thứ hai, nhưng Tien đã vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng trong loạt tie-break khi Medvedev gần như bất động hoàn toàn do chuột rút ở chân phải.

Tưởng chừng nhà vô địch Thượng Hải 2019 đã hết cơ hội chiến thắng, nhưng Medvedev đã thả lỏng cơ thể sau thời gian nghỉ giữa các set và thể hiện lối chơi mạnh mẽ quen thuộc trong set quyết định. Mặc dù liên tục lẩm bẩm một mình với vẻ bực bội trong suốt trận đấu, Medvedev đã quyết đoán bẻ giao bóng ở game thứ chín trước khi giao bóng thành công để giành chiến thắng đầu tiên trong ba lần đối đầu với đối thủ 19 tuổi gốc Việt.

Những cuộc đối đầu giữa Medvedev và Tien luôn mang đến kịch tính nghẹt thở. Tại Australian Open, Tien đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận đấu kéo dài 5 set đầy căng thẳng, kết thúc vào gần 3h sáng giờ địa phương. Trong khi đó, tại Bắc Kinh và Thượng Hải, Medvedev đều gặp khó khăn về thể lực.

Tay vợt trẻ Tien không thể ngăn cản được sự quật khởi của Medvedev (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Medvedev đã lọt vào tứ kết Masters 1000 thứ ba trong mùa giải (sau Indian Wells và Madrid). Anh sẽ đối đầu với hạt giống số 7 Alex de Minaur, người trước đó đã đánh bại Nuno Borges với tỷ số 7-5, 6-2 để giành quyền vào tứ kết.