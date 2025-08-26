Hơn 400 VĐV tranh tài tại giải Cầu lông các cây vợt trẻ xuất sắc 2025

Giải năm nay quy tụ 453 VĐV đến từ 25 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Sự tham gia đông đảo này cho thấy phong trào cầu lông trẻ đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời phản ánh sự đầu tư bài bản của các địa phương, góp phần quan trọng trong việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ kế cận.

Lễ khai mạc giải đấu (Ảnh: An An).

Đáng chú ý, giải đấu năm 2025 còn có sự góp mặt của những tay vợt trẻ đã từng ghi dấu ấn đậm nét ở các mùa giải trước như: Bùi Bích Phương (Hà Nội), Lê Minh Sơn (Hải Phòng), Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), Nguyễn Thụy Kim Hằng (TP.HCM),... Qua đó, hứa hẹn mang đến những trận cầu nảy lửa, thăng hoa và bùng nổ cảm xúc.

Giải vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 25/8 đến 31/8, tại Nhà thi đấu Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Lâm Đồng, ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở nhiều nhóm tuổi.

Giải đấu thu hút nhiều tay vợt tài năng (Ảnh: An An).

Với quy mô lớn, công tác tổ chức bài bản cùng sự đồng hành của DonexGroup, Giải vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải giàu kịch tính, chất lượng và để lại nhiều thành tích ấn tượng.