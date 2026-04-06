Cầu thủ CHDC Congo "bơi trong tiền" sau chiến tích giành vé dự World Cup

Chiến thắng lịch sử này đến từ bàn thắng trong hiệp phụ của Axel Tuanzebe từ một quả phạt góc, ấn định chiến thắng 1-0 trước Jamaica trong trận play-off liên lục địa hôm 1/4 tại Guadalajara, Mexico. Điều này giúp Congo lần đầu tiên sau 52 năm, kể từ năm 1974 giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong buổi lễ vinh danh được tổ chức tại Cung điện Nhân dân hôm 5/4, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, Felix Tshisekedi đã công bố những phần thưởng hấp dẫn dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện, xác nhận rằng mỗi cá nhân sẽ nhận một chiếc xe Jeep hoàn toàn mới, một khoản tiền thưởng lớn bằng tiền mặt cùng một mảnh đất có giá trị.

Tổng thống Tshisekedi bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện vì sự nỗ lực và cống hiến hết mình, đồng thời đưa ra lời thách thức: "Từ nay trở đi, việc giành vé tham dự World Cup phải trở thành thói quen thường xuyên".

Không khí ăn mừng lan rộng khắp quốc gia CHDC Congo, khi người hâm mộ coi đây là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của bóng đá nước nhà trong nhiều thập kỷ.

Hàng ngàn người dân Congo tham dự lễ kỷ niệm đã hô vang các khẩu hiệu hướng về Tổng thống Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, trong đó có câu: "Chúng tôi sẽ cho ông một nhiệm kỳ mới", ám chỉ việc ông sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba như một phần thưởng cho thành tích lịch sử giành vé tham dự World Cup.

"Hôm nay thực sự là một ngày lịch sử, chúng tôi tràn đầy niềm vui như các bạn thấy đấy. Cha mẹ chúng tôi là người cuối cùng nhìn thấy chúng tôi tại World Cup, nhưng hôm nay chúng tôi là một phần của câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể cho con cháu mình nghe", Christian Mihigo, một người hâm mộ bóng đá Congo bày tỏ.