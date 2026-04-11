Nhiều quốc gia Đông Nam Á có bản quyền World Cup 2026, Thái Lan gặp khó

6 quốc gia ở Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ của mình có Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Tinor Leste và Việt Nam.

Điều đáng chú ý, 2 nền bóng đá lớn, đến từ 2 nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á gồm Thái Lan và Malaysia vẫn chưa sở hữu bản quyền truyền thông World Cup.

Malaysia và Thái Lan chưa có bản quyền phát sóng World Cup 2026 (Ảnh: NST).

Nguyên nhân của hiện tượng này là do mức giá bản quyền phát sóng mà FIFA đưa ra cho phía Malaysia quá cao. Nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times thông tin: “Người hâm mộ Malaysia có nguy cơ không được xem World Cup 2026, do bản quyền phát sóng vẫn chưa được các bên thỏa thuận xong”.

“Chỉ còn vài tuần nữa là World Cup 2026 khai diễn, nhưng hiện chưa có đài truyền hình nào của Malaysia sở hữu bản quyền phát sóng này. Điều đó dấy lên lo ngại rằng người hâm mộ bóng đá sẽ không được xem World Cup tại Malaysia”, New Straits Times viết thêm.

Cũng theo tờ báo nói trên, FIFA đang chào mức giá cao khủng khiếp cho bản quyền phát sóng World Cup tại Malaysia.

New Straits Times viết: “Các nguồn tin cho biết mức giá khổng lồ mà FIFA đưa ra là 50 triệu USD (hơn 1.316 tỷ đồng, hoặc 198,5 triệu ringgit). Mức giá này chính là trở ngại lớn, khiến cho các cuộc đàm phán kéo dài đến hiện tại mà chưa có hồi kết”.

“Mức giá bản quyền truyền thông World Cup 2026 hiện cao hơn hẳn mức giá dành cho World Cup 2018. Năm đó, đài RTM của Malaysia mua bản quyền phát sóng với giá từ 30-40 triệu ringgit (khoảng từ 198 tỷ đồng đến hơn 264 tỷ đồng, tức chỉ bằng 1/5 đến gần 1/7 mức giá hiện nay)”, New Straits Times hé lộ tiếp.

Trong khi đó, tại Thái Lan, điều tương tự cũng xảy ra, mức giá bản quyền phát sóng quá cao khiến cho các kênh truyền hình tại xứ sở chùa vàng chưa thể chốt xong bản quyền truyền thông World Cup 2026 với FIFA.

Ngoài Thái Lan và Malaysia, các quốc gia khác ở Đông Nam Á chưa có bản quyền World Cup có thêm Myanmar, Brunei và Lào.