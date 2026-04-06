Truyền thông Italy tiết lộ chấn động sau khi đội nhà mất vé dự World Cup

Theo tờ La Repubblica, đội tuyển Italy đã yêu cầu một khoản tiền thưởng đáng kể trước trận chung kết play-off World Cup 2026 mang tính quyết định với Bosnia và Herzegovina ngày 1/4.

Nhóm cầu thủ này đã ra yêu sách muốn nhận được tổng số tiền thưởng là 300.000 euro (hơn 9 tỷ đồng) để chia đều cho toàn đội, nghĩa là mỗi cầu thủ sẽ nhận được khoảng 10.000 euro (hơn 300 triệu đồng) nếu giành được một suất tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Các cầu thủ đội tuyển Italy gây thất vọng khi để thua Bosnia và Herzegovina trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, HLV Gennaro Gattuso khi vẫn còn ngồi "ghế nóng" của đội tuyển Italy đã thẳng thắn bác bỏ các yêu sách, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ rằng phần thưởng chỉ có được thông qua kết quả. Chiến lược gia người Italy nổi tiếng với tinh thần chiến đấu mãnh liệt khi còn là cầu thủ, đã tỏ ra thất vọng trước sự thiếu tập trung của toàn đội trong một tuần đầy áp lực như vậy.

"Kết cục buồn bã đã chứng minh Gattuso đúng, nhưng nó tóm gọn tâm lý mà một số cầu thủ Italy đã thể hiện trong trận đấu lẽ ra có thể đưa đội bóng áo thiên thanh trở lại World Cup", tờ La Repubblica nhận định.

Sau thất bại đau lòng trong loạt sút luân lưu, các quan chức bóng đá Italy đã cố gắng thuyết phục HLV Gattuso ở lại, nhưng nhà cầm quân sinh năm 1978 vẫn giữ vững lập trường của mình. Ông thông báo với toàn đội rằng ông sẽ không tiếp tục sau thất bại thảm hại trong việc đáp ứng kỳ vọng quốc gia.

Việc lần thứ 3 liên tiếp không giành được vé dự World Cup đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống lãnh đạo bóng đá Italy. Sau khi HLV Gattuso từ chức thì lần lượt Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy Gabriele Gravina và Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Gianluigi Buffon cũng từ chức.

HLV Gattuso thông báo chia tay đội tuyển Italy (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá Italy hiện đang trong tình trạng chuyển đổi toàn diện, buộc phải xây dựng lại từ đống đổ nát sau lần thứ ba liên tiếp bị loại khỏi World Cup. Việc truyền thông Italy tiết lộ về yêu sách tiền thưởng chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, với những lời chỉ trích cho rằng thế hệ hiện tại thiếu đi sự khiêm nhường một cách có hệ thống.

Sau khi lỡ hẹn với World Cup 2026, mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Italy là giải đấu UEFA Nations League sắp tới, nơi họ cần phải khôi phục lại danh tiếng đã bị hoen ố sau thất bại hôm 1/4.