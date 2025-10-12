Võ sĩ Việt Nam vô địch giải võ thuật tổng hợp quốc tế tại TPHCM

Tâm điểm của sự kiện võ thuật tổng hợp GMA 09 tối 11/10, tại TPHCM, là trận tranh ngôi vị Thần võ độc tôn giữa Nguyễn Hoàng Thạch và Soem Bunsrun (Campuchia), ở hạng cân hổ mang 55kg nam.

Đai vô địch của giải đấu đã có chủ (Ảnh: N.T).

Không mất nhiều thời gian, ngay khi bước vào trận đấu, Nguyễn Hoàng Thạch đã sớm làm chủ thế trận. Võ sĩ người Việt Nam áp đảo Soem Bunsrun với các đòn đánh chuẩn xác. Anh làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu, không cho Soem Bunsrun cơ hội xoay chuyển.

Chung cuộc, Nguyễn Hoàng Thạch giành được chiến thắng ngay trong hiệp một, có được ngôi vị Thần võ độc tôn.

Ở trận bảo vệ đai giữa nhà vô địch hạng kim kê 57kg nam là Bùi Trường Sinh với người thách đấu Lưu Đức Mạnh, trận đấu diễn ra rất căng thẳng.

Kết quả chung cuộc, Bùi Trường Sinh bảo vệ đai vô địch thành công với chiến thắng 48-47 sau 5 hiệp đấu. Với kết quả này, võ sĩ Bùi Trường Sinh sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu tranh đai Thần võ khu vực với đối thủ Sopanha Pheng (Campuchia) vào tháng 12.

Còn ở trận giao hữu quốc tế giữa Nguyễn Vũ Phương Hoàng với Norman Agcopra Casocot (Philippines), Nguyễn Vũ Phương Hoài tung liên hoàn đòn để giành chiến thắng thuyết phục.