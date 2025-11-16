Hai võ sĩ Việt Nam vô địch giải võ thuật tổng hợp quốc tế

Ở trận tranh đai đầu tiên hạng Đường lang (53kg nam), sự xuất hiện của hai võ sĩ Huỳnh Quang Thiện và Lương Trọng Nghĩa đã đem đến sự phấn khích cho khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai võ sĩ được góp mặt ở một trận đấu tranh đai trong sự nghiệp.

Huỳnh Quang Thiện vô địch hạng 53kg nam (Ảnh: N.T).

Sau 5 hiệp đấu máu lửa nhưng bất phân thắng bại, ở phần công bố kết quả, tổ trọng tài đến từ Liên đoàn MMA Việt Nam, đã đưa ra quyết định không đồng thuận với điểm số sau 5 hiệp đấu là 48-47. Chiến thắng chung cuộc thuộc về võ sĩ Huỳnh Quang Thiện

Tiếp đó là trận tranh đai thứ hai thuộc sự kiện GMA 10 “Thần võ độc tôn” hạng Chim ưng (59kg nam). Nhà vô địch Mùi Trọng Vinh lần đầu chạm trán đối thủ Terenz Tan (Malaysia). Đây là võ sĩ có biệt danh “Thần võ chim ưng”.

Thế trận của Terenz Tan lép vế trước võ sĩ của Việt Nam. Sang hiệp hai, Mùi Trọng Vinh tiếp tục dồn ép Terenz Tan vào thế buộc phải phòng ngự. Khi đồng hồ bước sang phút thứ 4, thế trận áp đảo của Mùi Trọng Vinh sau cùng đã được cụ thể hóa với một pha khống chế đối thủ thành công.

Trọng tài buộc phải can thiệp và công bố chiến thắng knock-out kỹ thuật (đối thủ bị tấn công có thể đứng dậy trước khi trọng tài đếm xong, nhưng trọng tài vẫn cho dừng trận đấu vì xét thấy người bị tấn công không còn đủ tỉnh táo) giành cho Mùi Trọng Vinh.