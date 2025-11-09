Hà Thế Anh thất bại đáng tiếc trước võ sĩ Trung Quốc

Lion Championship 28 - sự kiện võ thuật tổng hợp tự do (MMA) tại Phú Quốc (An Giang) tối 8/11 đã kết thúc với những diễn biến vô cùng bất ngờ.

4 trận đấu đầu tiên khép lại đều bằng những pha knock-out kỹ thuật, chiến thắng đã gọi tên các võ sĩ Nguyễn Thành Thoan (thắng Huỳnh Ngọc Tín), Đỗ Phúc Hậu (thắng Phạm Anh Đức), Lê Minh Hoàng (thắng Đinh Chí Công) và Chayut Rojanakat của Thái Lan (thắng Gleb Ovcharov, Nga). Tất cả sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào hai trận đấu cuối cùng.

Hà Thế Anh (xanh) thua võ sĩ Trung Quốc ngay trong hiệp 1. (Ảnh: Yến Chi).

Ở trận đấu tâm điểm, võ sĩ Hà Thế Anh (Raptor MMA) đối mặt đại diện tới từ Trung Quốc Zhou Luo - Châu La. Trận đấu bắt đầu với những cú đá thấp từ đại diện Việt Nam, phần nào khiến Châu La khó tiếp cận để phát huy sở trường khóa siết.

Trong một pha đá cao trượt chân, Châu La ngã xuống sàn tạo cơ hội cho Hà Thế Anh áp sát. Tưởng chừng lợi thế nghiêng về đại diện Raptor MMA, Châu La có pha cài chân khiến Hà Thế Anh mất thế, ngay lập tức đưa trận đấu vào thế áp sát.

Cú quật cực mạnh giúp Châu La có lợi thế kiểm soát mặt sàn, bám lưng đối thủ. Pha siết cổ từ phía sau (rear-naked choke) cực nhanh được tung ra khiến Hà Thế Anh đập tay xin dừng trận đấu. Chiến thắng cho Châu La ngay trong hiệp 1.

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và căng thẳng (Ảnh: Yến Chi).

Nếu các trận đấu theo thể thức MMA Pro đều kết thúc khá chóng vánh, thì bất ngờ lại thuộc về trận "song đấu" MMA Duo. Từ những phút đầu, Claudio Cautinho (Brazil) và Nguyễn Nguyên Chương từ CLB C88 Martial Arts & Yoga Fitness đã có lợi thế bằng những pha khóa siết đối thủ.

Tuy nhiên, sự chống trả mạnh mẽ của bộ đôi Thẩm Long - Sa Mã Dĩ Cách (Trung Quốc) khiến màn đối đầu phải đi tới tận những phút cuối cùng. Những pha phản công khi đánh đứng của Sa Mã Dĩ Cách cũng khiến cho Nguyên Chương phải nhận không ít sát thương, dù cho đã áp đặt được phần nào thế trận.

Chung cuộc, các giám định tuyên bố trận đấu có kết quả hòa đồng thuận (2 giám định chấm hòa, 1 giám định chấm đội C88 thắng). Lần đầu tiên kể từ khi thể thức MMA Duo xuất hiện, các võ sĩ phải nhờ đến ban giám định để có được kết quả cuối cùng.