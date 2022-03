Võ sĩ gốc Việt "đấm như giã cua", hạ knock-out đối thủ chỉ trong... 56 giây

Tối ngày 11/3, đương kim vô địch MMA hạng lông thế giới Thành Lê đối đầu với "kẻ thách đấu" người Mỹ Garry Tonon để bảo vệ đai vô địch trong sự kiện võ thuật tổng hợp ONE: Light Out diễn ra tại Singapore.

Garry Tonon lại là bậc thầy Nhu thuật Brazil (BJJ) hàng đầu thế giới khi đã giành vô số chức vô địch ở những giải đấu BJJ danh tiếng, trong khi Thành Lê rất mạnh với những cú đá Taekwondo có uy lực khủng khiếp.

Cả hai võ sĩ nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu và sử dụng chủ yếu các đòn đá vào người đối thủ. Trong tình huống Garry Tonon dùng đòn đá, Thành Lê đã túm chân để đáp trả bằng cú đấm móc phải khiến võ sĩ người Mỹ ngã xuống sàn đấu. Nhưng với sở trường về Nhu thuật, Garry Tonon đã khóa chân của Thành Lê nhằm tung ra đòn siết sở trường.

Thành Lê hạ gục võ sĩ người Mỹ chỉ sau 56 giây

Tuy nhiên khi mà bậc thầy Nhu thuật người Mỹ vẫn chưa thể thành công thì Thành Lê đã có màn xoay trở rất hay để tung liên tiếp 5 cú đấm tay phải cực nặng như "giã cua" vào mặt đối thủ khiến Garry Tonon bất tỉnh. Trọng tài lập tức ra hiệu chấm dứt trận đấu chỉ sau đúng 56 giây.

Với chiến thắng knock-out ấn tượng này, Thành Lê không chỉ tiếp tục bảo vệ thành công chiếc đai vô địch thế giới của mình mà còn đánh tan tất cả những hoài nghi về khả năng ngự trị trên đỉnh cao thế giới ở tuổi 36, nhất là sau khi đã rời xa sàn đấu gần 2 năm qua.

Trong khi đó, thất bại này khiến Garry Tonon đánh mất chuỗi 6 trận toàn thắng kể từ khi gia nhập ONE Championship hồi năm 2018 cũng như tham vọng trở thành tân vương hạng lông thế giới.

Ở một trận đấu khác tại sự kiện ONE: Light Out, võ sĩ gốc Việt, Martin Nguyễn cũng giành chiến thắng vang dội trước Kirill Gorobets của Ukraine. Đây là trận đấu mà Martin Nguyễn đã cho thấy sự vượt trội so với đối thủ.

Anh dồn ép Kirill Gorobets trong suốt ba hiệp đấu. Thậm chí, có thời điểm Martin Nguyễn tung ra combo cú đấm hủy diệt, khiến cho tay đấm người Ukraine chạy lảo đảo quanh sàn đấu và chống cự một cách yếu đuối. Cuối cùng, điều gì tới cũng đã tới. Tới hiệp 3, võ sĩ gốc Việt đã hạ knock-out đối thủ.