Vinicius mâu thuẫn lớn với HLV Alonso, bật tín hiệu rời Real Madrid

Tiền đạo người Brazil đã phản ứng dữ dội khi bị thay ra ở phút 72 trong trận Siêu kinh điển mà Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona vào cuối tuần qua.

"Tôi ư? Tôi ư? Này ông thầy, ông thầy! Tôi ư?", máy quay truyền hình Tây Ban Nha đã chiếu cảnh tiền đạo người Brazil phản ứng giận dữ với quyết định của HLV Xabi Alonso khi rút anh ra sân trong hiệp 2.

Vinicius phản ứng khi bị thay ra ở phút 72 của trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona (Ảnh: Reuters).

Tiền đạo người Brazil tức giận với quyết định của HLV Xabi Alonso khi cho rằng mình không được tôn trọng (Ảnh: Getty).

Sau đó, Vinicius lao thẳng vào đường hầm, dường như hét lên: "Luôn là tôi, tôi sẽ rời đội. Tôi sẽ rời đi, tốt nhất là tôi nên rời đi". Dù vậy tiền đạo người Brazil vẫn trở lại ngồi dự bị trong những phút cuối cùng của trận đấu.

Nhưng các nguồn tin thân cận với cầu thủ này cho biết mối quan hệ rạn nứt giữa Vinicius với HLV Alonso là không thể hàn gắn và anh có thể phải ra đi.

Tuy nhiên theo tờ AS (Tây Ban Nha), Real Madrid hiện hoàn toàn ủng hộ HLV Xabi Alonso trong vụ việc này. Ban lãnh đạo cho rằng HLV người Tây Ban Nha có quyền xoay vòng đội hình, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid đang dẫn đầu La Liga.

Alonso cũng khẳng định việc thay người chỉ nhằm đảm bảo thể lực cho các trụ cột và không mang yếu tố cá nhân. Tuy nhiên, những người thân cận Vinicius tiết lộ cầu thủ này cảm thấy mình không còn được tôn trọng, khi liên tục bị thay ra giữa trận, không còn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi, nhất là từ khi Mbappe và Bellingham tỏa sáng.

Vinicius đã ghi được 111 bàn thắng trong 316 lần ra sân cho Real Madrid, ngoài ra còn có 8 bàn thắng trong 43 trận đấu cho đội tuyển Brazil.

Anh đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League 2022 với Liverpool và cũng ghi bàn trong chiến thắng của Real Madrid trước Borussia Dortmund tại Wembley trong trận chung kết năm 2024.

Real Madrid trả cho Vinicius khoảng 350.000 bảng mỗi tuần và hiện anh được định giá khoảng 130 triệu bảng, hợp đồng của ngôi sao Brazil sẽ hết hạn vào năm 2027.

Nhưng mâu thuẫn của Vinicius với HLV Alonso có thể khiến anh được săn đón ở kỳ chuyển nhượng vào tháng 1/2026 khi các ông lớn như Man City, Chelsea, Man Utd hay Liverpool đều rất muốn có sự phục vụ của chân sút sinh năm 2000.