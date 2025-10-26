Mbappe và Bellingham toả sáng, Real Madrid đánh bại Barcelona

Được thi đấu trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid chơi hưng phấn và dồn đội hình ép sân toàn diện. Ngay ở phút thứ 3, Vinicius bị Yamal phạm lỗi trong vòng cấm nhưng công nghệ VAR đã từ chối phạt đền cho Real Madrid.

Fermin Lopez ăn mừng bàn thắng gỡ hoà cho Barcelona (Ảnh: Reuters).

Phút 14, Kylian Mbappe thực hiện cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến lưới Barcelona rung lên, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng của ngôi sao người Pháp vì lỗi việt vị. Tuy nhiên sức ép của Real Madrid cuối cùng được cụ thể hoá ở phút 22 khi Mbappe xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ Szczesny.

Barcelona chơi bế tắc, nhưng may mắn đã đến với họ ở phút 38. Từ sai lầm để mất bóng của Guler, Rashford thoát xuống trong vòng cấm rồi căng ngang để Fermin Lopez đệm bóng chính xác đánh bại Courtois, gỡ hoà 1-1 cho Barcelona.

Bản lĩnh của Real Madrid được thể hiện ở phút 42 khi Vinicius đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái rồi tạt vào trong, Militao đánh đầu chiến thuật và Bellingham dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Mbappe toả sáng mang về chiến thắng cho Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, Real Madrid được hưởng phạt đền khi Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 50. Mặc dù vậy, thủ môn Szczesny có pha bay người xuất sắc, cứu thua cho Barcelona.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Bảo toàn chiến thắng 2-1 trước Barcelona, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu La Liga với 27 điểm, hơn chính đối thủ Barcelona 5 điểm.