Vinh Hiển - Minh Quân làm nên lịch sử cho pickleball Việt Nam

Chiều 6/12, pickleball Việt Nam đã lập nên một cột mốc lịch sử tại PPA Tour Asia Open 2025 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Cặp đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã xuất sắc giành chức vô địch ở nội dung đôi nam sau khi đánh bại cặp đôi Federico Staksrud - Akshay Bhatia.

Vinh Hiển - Minh quân trải qua trận chung kết căng thẳng tại Trung Quốc (Ảnh: PPA).

Đây là lần đầu tiên nội dung đôi nam của Việt Nam giành ngôi vô địch của một giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia danh giá. Thành tích này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển vượt bậc và tiềm năng cạnh tranh quốc tế của các tay vợt Việt Nam.

Bước vào trận đấu, Vinh Hiển - Minh Quân để đối thủ dẫn điểm ở những pha bóng đầu tiên. Cặp đôi Việt Nam nhanh chóng lấy lại nhịp độ, tấn công mạnh mẽ và gây sốc khi vượt lên dẫn 7-1.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của bộ đôi hạt giống số một thế giới Staksrud - Bhatia đã phát huy đúng lúc, rút ngắn khoảng cách và lật ngược thế cờ ngoạn mục, giành chiến thắng 12-10 trong set 1 đầy căng thẳng.

Sang set 2, cặp đôi nam Việt Nam dù có chút tâm lý nhưng vẫn thi đấu kỷ luật. Họ điều chỉnh chiến thuật, hạn chế lên lưới vội, tập trung vào những pha kiểm soát và phản công có chủ đích. Cách tiếp cận hợp lý này giúp cặp đôi Vinh Hiển - Minh Quân thắng 11-6, đưa trận đấu vào séc thứ ba quyết định.

Bước vào set đấu quyết định, Vinh Hiển - Minh Quân hoàn toàn chủ động dẫn dắt nhịp độ trận đấu, liên tục dồn ép đối thủ bằng lối đánh linh hoạt đầy chiến thuật. Bộ đôi Staksrud - Bhatia bị buộc phải liên tục phòng ngự trong trạng thái bị động, gặp khó khăn trước sự kết hợp giữa các pha giằng co dài hơi và những cú dứt điểm chuẩn xác.

Với thế thượng phong tuyệt đối, cặp đôi Việt Nam nhanh chóng áp đảo và ấn định chiến thắng áp đảo 11-5. Chiến thắng chung cuộc 2-1 đầy thuyết phục đã giúp Vinh Hiển - Minh Quân chính thức mang về danh hiệu vô địch đôi nam PPA Tour Asia lần đầu tiên trong lịch sử cho pickleball Việt Nam.

Vinh Hiển - Minh Quân ăn mừng chức vô địch (Ảnh: PPA).

Chiến thắng của Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân tại chung kết đôi nam giúp pickleball Việt Nam có một ngày bội thu danh hiệu. Trước đó không lâu, Lý Hoàng Nam cũng đã xuất sắc giành ngôi vô địch đơn nam Pro sau chiến thắng 2-0 trước tay vợt chủ nhà Jack Wong (Trung Quốc).

Hai danh hiệu trong cùng một ngày cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, đánh dấu cột mốc quan trọng và khẳng định rõ ràng rằng pickleball Việt Nam đang đi đúng hướng, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường quốc tế.