Lý Hoàng Nam vô địch PPA Asia Tour Open 2025 ở Trung Quốc

Chiều 6/12, Lý Hoàng Nam đã chính thức làm nên lịch sử cho pickleball Việt Nam khi đánh bại Jack Wong trong trận chung kết PPA Tour Asia Open 2025 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp vô địch mà còn đánh dấu lần đầu tiên Lý Hoàng Nam bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nam Pro trong sự nghiệp thi đấu của mình tại hệ thống PPA Asia Tour.

Trận đấu chung kết gặp Jack Wong được xem là thử thách cuối cùng đầy bản lĩnh đối với Hoàng Nam. Anh đã thể hiện phong độ hủy diệt xuyên suốt giải đấu, đặc biệt là sau chiến thắng vang dội trước hạt giống số 1 Federico Staksrud ở bán kết.

Lý Hoàng Nam ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch PPA Asia Tour Hangzhou Open 2025 (Ảnh: PPA).

Bước vào trận chung kết, Jack Wong đã nhanh chóng thể hiện sự đẳng cấp vượt trội khi dẫn trước 4-0, tạo lợi thế dẫn trước đáng kể. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn và tinh thần không bỏ cuộc, Lý Hoàng Nam đã kiên trì lấy lại nhịp thi đấu.

Tay vợt Việt Nam liên tiếp giành 4 điểm quan trọng để san bằng tỷ số, tạo ra bước ngoặt tâm lý lớn. Tận dụng triệt để lợi thế này, Hoàng Nam vươn lên mạnh mẽ và "kết liễu" đối thủ 11-4.

Màn ngược dòng kinh điển trong set 1 không chỉ là một chiến thắng về điểm số mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh và khả năng chịu đựng áp lực của Lý Hoàng Nam.

Bước sang set 2, Lý Hoàng Nam duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong lối chơi, khiến đối thủ liên tục lúng túng và mắc lỗi. Dù Jack Wong nỗ lực "nhồi bóng" xuống cuối sân để hạn chế khả năng chiếm lưới của tay vợt Việt Nam, Hoàng Nam vẫn chứng minh khả năng kiểm soát thế trận vượt trội.

Đại diện của Việt Nam nhanh chóng vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số hủy diệt 8-1, gần như định đoạt số phận của set đấu và cả trận chung kết.

Lúc này, dù bị tâm lý đè nặng, Jack Wong đã có nỗ lực đáng kể, rút ngắn tỉ số xuống còn 4-9. Trong khi đó, Hoàng Nam bất ngờ mắc lỗi, liên tiếp có những pha bóng hỏng.

Tuy nhiên, với bản lĩnh dày dặn đã giúp Hoàng Nam giữ vững tinh thần. Tay vợt sinh năm 1997 nhanh chóng lấy lại sự tập trung và kết thúc set đấu với chiến thắng 11-4.

Với thắng lợi 2-0 chung cuộc (11-4, 11-4) đầy thuyết phục này, Lý Hoàng Nam đã chính thức lên ngôi vô địch PPA Asia Tour Open 2025 ở Trung Quốc. Chiến thắng không chỉ là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ mà còn là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên tay vợt này đoạt danh hiệu vô địch PPA Tour sau khi chuyển từ quần vợt sang pickleball.