Mặt trái của việc vận động viên pickleball nam lạm dụng chơi “bao sân”

Khi đấu đôi nam nữ, việc người chơi nam cố gắng bao quát toàn bộ sân đấu và liên tục di chuyển sang phía đồng đội thoạt nhìn có vẻ là hành động dũng cảm, nhằm tận dụng sức mạnh và tốc độ của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia chiến thuật đã chỉ ra rằng, đây chính là một con dao hai lưỡi khiến đội phải trả giá đắt.

Trong pickleball đôi nam nữ, thành công đến từ việc phối hợp ăn ý và kỷ luật giữ vị trí (Ảnh: Getty).

Theo các chuyên gia, thành công của các cặp đôi nam nữ trong pickleball phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt. Thứ nhất là độ ổn định trong lối chơi của người nữ, và thứ hai là khả năng người nam tìm được sự cân bằng trong lối chơi "chiếm lĩnh không gian" của mình.

Tuy nhiên, việc người nam quá lạm dụng chiến thuật "bao sân" sẽ vô tình biến trận đấu thành tình thế 2 đấu 1, dù cho người chơi đó có xuất sắc đến đâu cũng sẽ gặp bất lợi gần như không thể vượt qua và dẫn đến những thất bại không tưởng.

Việc người chơi nam liên tục bước lên trước “làm thay công việc” của người nữ không chỉ tạo ra sự mất cân bằng lớn cho đội nhà mà còn để hở nhiều khoảng trống trên sân.

Hậu quả trước mắt là người chơi nam sẽ phải đối mặt với áp lực phòng ngự lớn hơn, thường xuyên bị buộc phải thực hiện những cú đánh trái tay khó đỡ. Lối chơi này làm giảm đáng kể hiệu quả tấn công và tăng rủi ro phòng ngự không cần thiết.

Một trận đấu đôi nam nữ tối ưu sẽ diễn ra khi cả hai người đều chơi đúng nhịp. Ở trong bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào, khi người chơi nam thường xuyên chủ động xử lý mọi cú đánh trên sân, điều dễ nhận thấy là một người chơi nữ hoàn toàn mất nhịp, bởi cô ấy không thể biết cú đánh tiếp theo bay về phía mình có phải là của mình hay không.

Việc người chơi nam quá lạm dụng lối chơi "bao sân" dễ khiến đồng đội nữ mất nhịp trận đấu (Ảnh: Getty).

Thời điểm thích hợp nhất để người chơi nam thực hiện lối chơi “bao sân” là khi anh ta có thể chủ động kết thúc pha tấn công và giành điểm. Nếu đối thủ phòng ngự hay và đưa bóng trở lại khu vực “bếp”, cần lập tức quay về vị trí và tiếp tục chơi bình thường.

Nhiều thời điểm, người đồng đội nữ bị dồn ép vào thế phòng ngự khó khăn và mất đi lợi thế trong cuộc đua giành điểm. Ở những trường hợp này, người chơi nam có thể phải chơi rất quyết liệt để cứu vãn tình thế.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do để biện minh cho việc lạm dụng "bao sân" khi người chơi nữ hoàn toàn có khả năng tự mình xoay xở. Đối với những VĐV chuyên nghiệp hàng đầu, việc người chơi nam can thiệp quá mức thực tế lại làm giảm cơ hội giành chiến thắng. Đội hình chỉ mạnh hơn khi người chơi nữ được trao quyền và cơ hội để phát huy khả năng của mình.

Người chơi nam có thể chủ động "bao sân" khi nhận thấy đồng đội đang ở trong thế khó (Ảnh: Getty).

Mặc dù việc "bao sân" có thể là một chiến lược khi trình độ trên sân quá chênh lệch, nhưng lợi ích của nó cần được cân nhắc kỹ lưỡng so với bất lợi khổng lồ khi phải đối đầu với hai người chơi cùng một lúc. Kỷ luật giữ vị trí và tin tưởng đồng đội luôn là chìa khóa chiến thắng trong pickleball ở mọi trận đấu đôi.