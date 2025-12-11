Việt Nam có 4 đại diện ở nhóm 5 tay vợt pickleball xuất sắc nhất châu Á

Sự góp mặt của 4 cái tên hàng đầu Việt Nam trong top 5 là kết quả của chuỗi thành tích ấn tượng tại các giải đấu PPA Tour gần đây, đặc biệt là cú đúp vô địch lịch sử tại giải PPA Tour Hangzhou Open 2025 ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Lý Hoàng Nam xuất sắc đánh bại tay vợt người Trung Quốc Jack Wong giành ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Hangzhou Open 2025 (Ảnh: PPA).

Theo bảng xếp hạng nội dung đơn nam mới nhất của Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp châu Á (PPA Tour Asia), Lý hoàng Nam gây chú ý với 4.200 điểm, bám sát vị trí dẫn đầu của Hong Kit Wong (4700 điểm).

Sau chức vô địch đơn nam Pro tại Hàng Châu, Hoàng Nam đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong việc sớm chinh phục ngôi vị số một châu Á.

Sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Trương Vinh Hiển (thứ 3) cùng với Phúc Huỳnh và Trịnh Linh Giang lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 5 cho thấy pickleball Việt Nam không chỉ có một đại diện mà là cả một thế hệ tài năng đang cùng nhau vươn lên mạnh mẽ.

Dù tay vợt người Trung Quốc Hong Kit Wong đang dẫn đầu, nhưng sự áp đảo về số lượng của Việt Nam cho thấy sức mạnh và chiều sâu của đội ngũ VĐV nước nhà.

Thành tích 4/5 VĐV hàng đầu châu Á là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về "Kỷ nguyên vàng" của pickleball Việt Nam, là cơ sở vững chắc để người hâm mộ kỳ vọng vào những thành công lớn hơn tại các giải đấu quốc tế sắp tới.

Cặp đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung đôi nam PPA Tour Asia đầu tiên cho pickleball Việt Nam (Ảnh: PPA).

Trong khi Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở nội dung đơn nam, các nội dung khác của pickleball châu Á vẫn chứng kiến sự thống trị của các đại diện đến từ Trung Quốc.

Tay vợt Yufei Long (Trung Quốc) được cho là vẫn giữ vững vị trí số một châu Á ở nội dung đơn nữ. Phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải, đặc biệt là tại các giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour, đã giúp cô bỏ xa nhóm bám đuổi, khẳng định đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Nội dung đôi nữ chứng kiến sự xuất sắc của Ting Chieh Wei (Trung Quốc). Cô vẫn là gương mặt nổi bật nhất, liên tục có những màn trình diễn ấn tượng và duy trì điểm số vượt trội so với các cặp đôi khác trong châu lục.

Trong khi đó, nội dung đôi nam nữ chứng kiến sự thống trị của tay vợt gốc Việt Alix Truong, người hiện nắm giữ vị trí số một sau chuỗi thành tích ấn tượng. Kết thúc mùa giải 2025, cô giành được tổng cộng 4.000 điểm, bỏ xa người xếp thứ 2 tới 1.350 điểm.