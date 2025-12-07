CĐV Trung Quốc phản ứng sau chức vô địch PPA Tour của Lý Hoàng Nam

Chiều ngày 6/12, tay vợt Lý Hoàng Nam đã có màn trình diễn đỉnh cao, giành chiến thắng áp đảo 2-0 (11-4, 11-4) trước tay vợt chủ nhà Jack Wong trong trận chung kết nội dung đơn nam PPA Asia Hangzhou Open 2025 ở Trung Quốc.

Lý Hoàng Nam ăn mừng chức vô địch PPA Tour đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: PPA).

Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của Hoàng Nam tại đấu trường châu lục mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử, chính thức giúp anh chạm tay vào danh hiệu PPA Tour cao quý lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Đối với người hâm mộ pickleball Trung Quốc, việc chứng kiến tay vợt chủ nhà Jack Wong đánh rơi chức vô địch ngay trên sân nhà là một cú sốc lớn.

Trước khi trận chung kết diễn ra, Jack Wong, thuộc nhóm hạt giống số 1, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao hơn hẳn Lý Hoàng Nam (thuộc nhóm hạt giống số 3) về khả năng giành ngôi vương.

Trên trang chủ của PPA Asia, nhiều CĐV Trung Quốc đã để lại những ý kiến của mình. “Jack Wong đã thi đấu không đủ tốt trước đối thủ, anh ấy đã đánh mất lợi thế dẫn trước và để thua. Lý Hoàng Nam là người kiên định hơn, tay vợt Việt Nam thực sự bản lĩnh và đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Chiến thắng xứng đáng giành cho Lý Hoàng Nam”, Charles Liew viết.

Tài khoản Glenn Lim Heng Leap cũng bình luận: “Pickleball bắt nguồn từ Mỹ và giải đấu này cũng có rất nhiều tay vợt đến từ Mỹ cũng như các nước châu Âu. Dù vậy trận chung kết này lại là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt châu Á.

Là người Trung Quốc sinh sống ở Malaysia tôi cảm thấy rất tự hào. Jack Wong đã thể hiện rất tốt từ đầu giải đấu, chỉ tiếc là thiếu đi sự may mắn. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng cho Lý Hoàng nam”.

Tài khoản Matthew Fong tiếp lời: “Pickleball đang phát triển mạnh mẽ ở châu Á, chúng ta sẽ tạo ra những vận động viên giỏi hơn Mỹ. Tôi tin là như vậy. Chúc mừng Hoàng Nam, chúc mừng Jack Wong, tự hào về các bạn”.

Trước khi bước vào trận chung kết với Jack Wong, Lý Hoàng Nam đã gây sốc khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud (Argentina) với tỷ số thuyết phục 2-0 (11-7, 12-10).

Giới chuyên môn đánh giá, chiến thắng của Hoàng Nam trước Federico Staksrud không chỉ là thành tích cá nhân phi thường mà còn là lời khẳng định đanh thép về trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế của tay vợt Việt Nam.

Chiến thắng này tạo đà tâm lý cực lớn, giúp Hoàng Nam bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất để chinh phục danh hiệu PPA Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

CĐV Trung Quốc thừa nhận đảng cấp của Lý Hoàng Nam tại châu Á (Ảnh: PPA).

Trong khi đó, các bài phân tích tại Trung Quốc chỉ ra rằng, việc một quốc gia láng giềng như Việt Nam có thể sản sinh ra những nhà vô địch ở cấp độ PPA Tour châu Á sẽ là động lực lớn, đồng thời thúc đẩy các câu lạc bộ và nhà đầu tư Trung Quốc cần phải chú trọng hơn nữa vào việc đào tạo vận động viên chuyên nghiệp để duy trì vị thế của mình trong khu vực.

Ngôi vô địch của Lý Hoàng Nam tại Hàng Châu không chỉ mang về vinh quang cho Việt Nam mà còn là một khoảnh khắc "làm thay đổi cuộc chơi”, tạo ra một làn sóng thảo luận tích cực và sự tôn trọng từ cộng đồng pickleball Trung Quốc dành cho một đối thủ mới đầy mạnh mẽ.