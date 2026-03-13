FIFA có thể phạt nặng nếu Iran bỏ tham dự World Cup

Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamal khẳng định rằng hiện tại “không có điều kiện nào” để đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, việc rút lui khỏi giải đấu có thể kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính và thể thao đối với bóng đá Iran.

Tuyển Iran có khả năng cao sẽ không tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Theo Điều 6.2 trong quy định của FIFA, nếu một đội tuyển hoặc liên đoàn thông báo rút lui khỏi World Cup trước hơn 30 ngày so với thời điểm khai mạc, Ủy ban kỷ luật của FIFA sẽ áp dụng mức phạt tối thiểu 250.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 8,3 tỷ đồng) đối với liên đoàn đó.

Trong trường hợp rút lui trong vòng 30 ngày trước trận đấu đầu tiên của vòng chung kết, mức phạt sẽ còn nặng hơn. Quy định nêu rõ: “Nếu một liên đoàn tham dự rút khỏi World Cup trong vòng 30 ngày trước trận đấu đầu tiên của vòng chung kết, Ủy ban kỷ luật FIFA sẽ áp dụng mức phạt tối thiểu 550.000 euro (16,7 tỷ đồng)”.

Không chỉ chịu tiền phạt, liên đoàn rút lui còn phải hoàn trả toàn bộ khoản hỗ trợ mà FIFA đã cấp để chuẩn bị cho giải đấu, cũng như các khoản thanh toán liên quan đến việc tham dự giải.

Trước đó, Hội đồng FIFA trong cuộc họp tại Doha ngày 17/12 đã thống nhất cấp 1,5 triệu USD (39,4 tỷ đồng) cho mỗi đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup nhằm phục vụ công tác chuẩn bị. Ngoài ra, mỗi đội còn nhận tổng cộng 10,5 triệu USD (394 tỷ đồng) khi góp mặt tại vòng chung kết.

FIFA có thể phạt nặng tuyển Iran (Ảnh: Getty).

Bên cạnh các án phạt tài chính, quy định của FIFA cũng cho phép áp dụng những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn. Theo đó, liên đoàn rút lui có thể bị loại khỏi các giải đấu của FIFA trong tương lai hoặc bị thay thế bởi một đội tuyển khác. Quyết định cuối cùng sẽ do Hội đồng FIFA hoặc ủy ban liên quan đưa ra.

Theo Điều 6.7 của quy định, nếu một đội tuyển rút lui hoặc bị loại khỏi World Cup, FIFA có thể quyết định lựa chọn một đội khác để thay thế.

Trong trường hợp Iran xác nhận rút lui khỏi World Cup 2026, nhiều khả năng một đội tuyển khác thuộc khu vực châu Á sẽ được chọn để lấp vào vị trí còn trống, dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FIFA. Quy định hiện hành không nêu rõ tiêu chí cụ thể để xác định đội thay thế.

Nếu FIFA lựa chọn tiêu chí “thành tích thể thao”, đội tuyển Iraq, hiện đang tham dự vòng play-off liên lục địa, có thể được trao suất trực tiếp dự World Cup. Khi đó, suất play-off của Iraq nhiều khả năng sẽ được chuyển cho UAE. Tuy vậy, kịch bản này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của FIFA.

Một tiền lệ tương tự từng xảy ra gần đây tại FIFA Club World Cup 2025. Ở thời điểm đó, CLB Club Leon của Mexico bị loại khỏi giải do có chung chủ sở hữu với Pachuca.

Sau đó, suất tham dự của Club Leon được quyết định bằng trận đấu giữa Los Angeles FC và Club America. Kết quả, đại diện của giải Nhà nghề Mỹ đã giành chiến thắng và giành quyền góp mặt tại giải đấu.

Trong trường hợp đó, FIFA áp dụng tiêu chí thành tích thể thao, lựa chọn giữa đội á quân gần nhất của giải CONCACAF Champions Cup và đội đứng đầu bảng xếp hạng các CLB khu vực CONCACAF (tính đến năm 2024).