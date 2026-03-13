Tổng thống Trump khuyên đội tuyển Iran không nên dự World Cup 2026

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến dư luận xôn xao khi đưa ra quan điểm về sự hiện diện của đội tuyển Iran tại World Cup 2026.

Dù thừa nhận đội bóng này về lý thuyết vẫn được chào đón, nhưng ông Trump nhấn mạnh: "Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón tại World Cup nhưng tôi thực sự không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự an toàn của chính họ", Tổng thống Trump viết trên trang cá nhân tối 12/3.

Đội tuyển Iran đứng trước nguy cơ không thể tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu này ngay lập tức khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, bởi trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino vẫn còn đầy lạc quan cho rằng đã nhận được lời đảm bảo từ chính ông Trump về việc Iran vẫn có thể đến Mỹ dự World Cup 2026.

"Chúng tôi cũng đã nói về tình hình hiện tại Iran và việc đội tuyển Iran đã đủ điều kiện tham dự World Cup 2026. Trong cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng đội tuyển Iran, dĩ nhiên, vẫn được chào đón thi đấu tại giải đấu ở Mỹ.

Tất cả chúng ta đều cần một sự kiện như World Cup để gắn kết mọi người hơn bao giờ hết, và tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ của ông, điều đó một lần nữa cho thấy bóng đá có thể đoàn kết cả thế giới", ông Infantino viết trên trang cá nhân hôm 11/3.

Việc Tổng thống Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ, chuyển sang lo ngại về vấn đề an ninh tại các sân đấu ở Los Angeles và Seattle, đã đặt FIFA vào thế khó.

Hiện tại, cả Iran và FIFA vẫn chưa ra thông báo hủy bỏ tư cách thành viên chính thức, nhưng cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã bắt đầu tính tới các phương án dự phòng.

Theo các chuyên gia pháp lý bóng đá quốc tế, FIFA có toàn quyền quyết định đội bóng thay thế mà không nhất thiết phải tuân theo sự phân bổ của các liên đoàn châu lục.

Nếu Iran rút lui, hai đại diện khác của châu Á là Iraq và UAE đang được nhắc đến như những ứng viên hàng đầu để trám vào vị trí bỏ trống. Tuy nhiên, FIFA vẫn đang giữ thái độ thận trọng và chờ đợi kết quả của các trận play-off quốc tế vào cuối tháng 3 trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Thậm chí, tổ chức này có thể quyết định không bổ sung thêm đội để giữ nguyên cấu trúc bảng đấu 3 đội nếu tình hình quá phức tạp.