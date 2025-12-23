Giải U19 hứa hẹn sẽ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận trên đấu trường khu vực và châu lục. Riêng năm 2025, 3 đội tuyển nữ Việt Nam gồm U17, U20 và đội tuyển quốc gia đều giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á năm 2026.

Những kết quả tích cực này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống các giải bóng đá nữ do VFF tổ chức, trong đó có U19 Quốc gia. Trải qua 18 năm tổ chức, với tiền thân là giải U18 nữ Quốc gia, giải đấu không chỉ là sân chơi chuyên môn bổ ích mà còn là môi trường rèn luyện toàn diện cho các cầu thủ nữ trẻ về kỹ năng thi đấu, bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và khát vọng cống hiến.

Thông qua giải đấu, nhiều gương mặt triển vọng đã được phát hiện, đào tạo và từng bước trưởng thành, đóng góp cho các câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia.

VFF luôn xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức các giải trẻ, đặc biệt là bóng đá nữ, là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính - Acecook Việt Nam, VFF tin tưởng rằng giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia sẽ tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá nữ Việt Nam”.

Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2/2026, với vòng tròn hai lượt đi và về, tại Hà Nội và Ninh Bình. Giải quy tụ 5 đội gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T, TPHCM. Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp VFF phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia.