Cùng bảng Thái Lan, Trung Quốc, U20 nữ Việt Nam mơ vé dự World Cup

U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh. Theo nhận định của giới chuyên gia, U20 nữ Trung Quốc là đội bóng được đánh giá cao ở bảng A.

U20 nữ Việt Nam chạm trán với Thái Lan và Trung Quốc ở giải châu Á (Ảnh: VFF).

Ở vòng loại, đội bóng này thắng cả ba trận, ghi 21 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Thái Lan đều là những đối thủ quen thuộc của nhau khi thường xuyên chạm trán ở các giải trẻ của khu vực Đông Nam Á.

Gần nhất, hai đội U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan chạm trán với nhau ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6/2025 tại sân Thống Nhất. Khi ấy, U19 nữ Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U19 nữ Việt Nam.

Chia sẻ về kết quả bốc thăm, HLV trưởng ĐT U20 nữ Việt Nam, Okiyama Masahiko, cho biết: “Kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được xác định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến thất bại tiếc nuối tại trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2025 trước Thái Lan thành động lực để giúp toàn đội chuẩn bị tốt và giành chiến thắng.

Kết quả bốc thăm bảng A giải U20 nữ châu Á (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu thứ ba gặp Bangladesh, toàn đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để đạt mục tiêu tiến vào tứ kết và hướng đến các mục tiêu sau đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận để giành được cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup”.

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm. Hai đội đứng nhất nhì ở các bảng cùng với hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Bốn đội bóng xuất sắc nhất giải đấu sẽ có vé tham dự World Cup.

Giải U20 nữ châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1/4 đến 18/4/2026.