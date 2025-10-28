VFF phản đối Liên đoàn bóng đá Thái Lan dùng sai Quốc kỳ Việt Nam

Lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi (Thái Lan). Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, Quốc kỳ Việt Nam đã bị thay thế bằng Quốc kỳ Trung Quốc trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam.

Trong văn bản gửi AFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam dự cả hai giải đấu U19 và U16 Đông Nam Á tại Thái Lan (Ảnh: VFF).

VFF yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ, nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

Trước đó, trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan), Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã mắc phải sự cố nghiêm trọng khi hiển thị Quốc kỳ Trung Quốc thay vì Quốc kỳ Việt Nam.

Dù sai sót nhưng đoạn video về lễ bốc thăm chỉ được gỡ bỏ sau gần một tiếng, tạo nên sự bức xúc trong dư luận.

Theo kết quả bốc thăm, tại giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U19 futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 29/12 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết để tranh suất vào chung kết.

Ở giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025, 5 đội tuyển tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tranh hạng ba. Giải được tổ chức cùng địa điểm với giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, tại Nonthaburi (Thái Lan).

Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức các giải futsal ở lứa tuổi U16 và U19, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của futsal trẻ khu vực. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho các cầu thủ trẻ, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á hiện chưa có sân chơi chính thức nào dành riêng cho futsal trẻ.

Theo kế hoạch, để chuẩn bị cho hai giải đấu khu vực sắp tới, đội tuyển futsal U19 và U16 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung tập luyện từ ngày 16/11 tại TP.HCM.