Nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam với AFC, FIFA

Dấu ấn nổi bật nhất đó là việc bóng đá Việt Nam có cùng lúc ba đại diện chính thức tham gia các ủy ban chuyên môn quan trọng của FIFA trong nhiệm kỳ 2025-2027. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF, Ủy viên Thường vụ AFC, Trưởng ban thi đấu LĐBĐ châu Á tham gia Ủy ban các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia FIFA; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF, Ủy viên Ban Y học AFC là Ủy viên Ủy ban Y học FIFA; bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký VFF, Ủy viên Ban Bóng đá nữ AFC tham gia Ủy ban Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ FIFA.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Ông Trần Quốc Tuấn (Ảnh: VFF).

Điều này cho thấy uy tín của bóng đá Việt Nam nói chung và từng cá nhân nói riêng đối với tổ chức bóng đá thế giới. Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong hệ thống bóng đá quốc tế.

Song song với đó, VFF tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các liên đoàn và tổ chức bóng đá trong khu vực và trên thế giới. Thông qua các cuộc gặp gỡ, làm việc tại những sự kiện bóng đá quan trọng, Lãnh đạo VFF đã ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác uy tín như LaLiga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức), Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, Trung Quốc, Na Uy, Qatar, UAE và Saudi Arabia.

Đặc biệt, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF và Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) được trao tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đã trở thành điểm nhấn nổi bật, mở ra triển vọng hợp tác với một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ngoài ra, VFF tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đại sứ quán tại Việt nam như ĐSQ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Brazil, CHLB Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc…, Hiệp hội hữu nghị Việt Nam- Bồ Đào Nha, Hiệp hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan…

Thông qua các thỏa thuận hợp tác, VFF và đối tác tăng cường phối hợp trong nhiều lĩnh vực như trao đổi huấn luyện viên, trọng tài, chuyên gia; tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu cho các đội tuyển nam, nữ, trẻ và futsal; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành bóng đá chuyên nghiệp. Tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí tự chủ cũng như các chương trình hỗ trợ của FIFA, AFC và các đối tác quốc tế, mỗi năm VFF tổ chức khoảng 10 chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế cho các đội tuyển. Trong năm 2025, nhiều đội tuyển quốc gia đã có các đợt tập huấn, thi đấu nước ngoài hiệu quả tại Nhật Bản, Đức, Trung Quốc và Trung Đông, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Năm 2025, VFF được FIFA phê chuẩn tham gia Chương trình phát triển bóng đá nữ của FIFA. Theo đó, lần đầu tiên, bóng đá nữ Việt Nam sẽ thực hiện thử nghiệm cấp phép CLB chuyên nghiệp mùa giải 2026/2027 và 2027/2028, thực hiện chính thức từ mùa giải 2028. Đồng thời, từ mùa giải 2026/2027, giải Vô địch Quốc gia nữ sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách.

Ngoài ra, năm 2025, VFF tiếp tục triển khai Dự án phát triển bóng đá nữ do UEFA/AFC tài trợ với Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên ra mắt vào tháng 6/2025, đặt ra các mục tiêu dài hạn về chuyên nghiệp hóa hệ thống giải đấu, phát triển đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện viên, trọng tài nữ và mở rộng bóng đá học đường. Dự án được các chuyên gia FIFA, UEFA, AFC đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc đưa bóng đá nữ Việt Nam phát triển theo hướng bài bản, bền vững và hội nhập quốc tế.

Bóng đá Việt Nam để lại nhiều dấu ấn trong năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cùng với đó, VFF tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đăng cai và tổ chức các giải đấu quốc tế. Trong năm 2025, nhiều giải đấu và trận đấu thuộc hệ thống AFC và AFF đã được tổ chức tại Việt Nam, bảo đảm an toàn, chuyên nghiệp và nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức bóng đá khu vực và châu lục. Việc thường xuyên đăng cai các giải quốc tế không chỉ nâng cao uy tín của VFF mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua thể thao.

Có thể khẳng định, công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế năm 2025 tiếp tục là bước tiến quan trọng, giúp bóng đá Việt Nam mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế và hội nhập ngày càng sâu rộng với bóng đá khu vực và thế giới, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.