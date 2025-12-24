Tuyển nữ Việt Nam khép lại SEA Games 33: Tích cực và hướng tới tương lai

Dù chưa thể bảo vệ thành công ngôi vô địch như kỳ vọng, kết quả này vẫn tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh và hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh trình độ và mức độ đầu tư của các đội tuyển nữ trong khu vực ngày càng được nâng cao, quá trình chuẩn bị bài bản, đầu tư dài hạn

Trong năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã triển khai kế hoạch chuẩn bị toàn diện, khoa học và mang tính dài hạn cho đội tuyển nữ quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu thi đấu tại SEA Games 33 và các giải đấu quan trọng ở cấp độ châu lục. Đội tuyển được tạo điều kiện tối ưu về cơ sở tập luyện, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao hiện đại, cùng các chương trình tập huấn và thi đấu quốc tế có chất lượng.

Tuyển nữ Việt Nam để lại nhiều ấn tượng đẹp tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Các đợt tập huấn trong nước kết hợp chuyến tập huấn chuyên môn tại Nhật Bản, cùng loạt trận giao hữu với các đối thủ mạnh đến từ châu Á và châu Âu, đã giúp đội tuyển duy trì nền tảng thể lực, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thành quả rõ nét của quá trình chuẩn bị này là tấm vé tham dự Vòng chung kết Giải vô địch nữ châu Á 2026, đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho SEA Games 33.

Song song với đội tuyển quốc gia, VFF tiếp tục kiên trì triển khai công tác đào tạo dài hạn đối với các đội dự tuyển nữ trẻ quốc gia, đặc biệt là hai đội U14 và U16 nữ, nhằm xây dựng nguồn lực kế cận bền vững. Từ mô hình đào tạo bài bản, liên tục và có hệ thống này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành, khẳng định năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển nữ quốc gia, tiêu biểu như Bích Thùy, Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa… Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn, lấy đào tạo trẻ làm nền tảng cho sự phát triển ổn định của bóng đá nữ Việt Nam.

Thể hiện bản lĩnh trong bối cảnh nhiều thách thức

Bước vào SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt với không ít khó khăn về lực lượng khi một số trụ cột giàu kinh nghiệm vắng mặt do chấn thương hoặc đã chuyển sang công tác huấn luyện. Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, ban huấn luyện đã mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, qua đó tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, từng bước hòa nhập và trưởng thành trong môi trường thi đấu đỉnh cao.

VFF có chiến lược dài hơi cho bóng đá nữ trong tương lai (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại đại hội, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ổn định ở vòng bảng, giành quyền vào bán kết và có chiến thắng thuyết phục để tiến vào trận chung kết gặp đội tuyển Philippines. Hành trình đó tiếp tục cho thấy tinh thần đoàn kết, kỷ luật chiến thuật, ý chí thi đấu bền bỉ và bản lĩnh vượt khó - những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Huy chương bạc mang nhiều ý nghĩa

Tấm Huy chương bạc SEA Games 33 không chỉ là kết quả về mặt chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam. Thành tích này phản ánh chiều sâu lực lượng, khả năng thích ứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực, đồng thời cho thấy hiệu quả rõ rệt của quá trình đầu tư bài bản, có kế hoạch và tầm nhìn dài hạn.

Quan trọng hơn, SEA Games 33 đã trở thành bước đệm cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 cũng như các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Tấm HCB SEA Games 33 mang nhiều ý nghĩa với bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của VFF, cùng sự đồng hành của các đối tác và người hâm mộ, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục giữ vững vị thế trong khu vực, từng bước vươn tầm châu lục, khẳng định hình ảnh một tập thể chuyên nghiệp, giàu khát vọng và không ngừng hướng tới tương lai.