U22 Việt Nam: Thành công rực rỡ ở SEA Games và chiến lược ở U23 châu Á

Đỉnh cao của hành trình ấy là tấm huy chương vàng đầy cảm xúc, khẳng định vị thế của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường khu vực. Thành công này không chỉ được thể hiện qua kết quả thi đấu, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, khoa học và có chiều sâu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai, chuẩn bị bài bản - nền tảng cho thành công

Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển U22/U23 Việt Nam đã trải qua 7 đợt tập huấn và thi đấu quốc tế kéo dài trong năm, được tổ chức xuyên suốt các kỳ FIFA Days. Các chuyến tập huấn và giao hữu tại Trung Quốc, UAE cùng những trận đấu với các đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Qatar… đã giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát ở cường độ cao, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng bước hoàn thiện bản lĩnh thi đấu.

U22 Việt Nam thành công ở SEA Games 33 nhờ định hướng, chiến lược đúng đắn từ VFF (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bên cạnh đó, việc tham dự và giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, cùng với việc hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á, đã tạo nền tảng tâm lý và chuyên môn vững chắc, giúp đội tuyển bước vào SEA Games 33 với sự tự tin và quyết tâm cao.

Thể hiện bản lĩnh tại SEA Games 33

Tại Đại hội, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ổn định và hiệu quả, vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B, thể hiện sự cân bằng giữa lối chơi tập thể, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu kiên cường.

Ở trận bán kết, trước đối thủ Philippines thi đấu đầy quyết tâm, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tập trung, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận chung kết gặp đội chủ nhà Thái Lan trở thành điểm nhấn lớn nhất của SEA Games 33. Bị dẫn trước 0-2, đội tuyển U22 Việt Nam đã không buông xuôi mà bằng nghị lực, ý chí và bản lĩnh thi đấu kiên cường, các cầu thủ đã từng bước lấy lại thế trận, thi đấu bình tĩnh, kỷ luật và hiệu quả hơn trong hiệp hai.

Bóng đá Việt Nam trải qua năm 2025 thành công rực rỡ (Ảnh: VFF).

Những điều chỉnh hợp lý của ban huấn luyện, cùng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, đã giúp U22 Việt Nam ghi 3 bàn thắng, lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Màn ngược dòng ngoạn mục không chỉ mang về tấm huy chương vàng danh giá, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần thi đấu, khát vọng chiến thắng và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam.

Thành quả của định hướng đầu tư chiến lược

Thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả của nhiều yếu tố: định hướng đầu tư trọng điểm và dài hạn của VFF; công tác huấn luyện, quản lý đội tuyển khoa học của ban huấn luyện; sự phối hợp hiệu quả với các câu lạc bộ; cùng tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng cống hiến của các cầu thủ.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik hướng tới thành công tiếp theo ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Việc duy trì kế hoạch chuẩn bị liên tục, chú trọng thi đấu quốc tế và tạo điều kiện tối đa để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam không chỉ hướng tới thành công tại SEA Games 33, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Hướng tới tương lai

Những gì đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện tại SEA Games 33 cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển bóng đá trẻ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để VFF tiếp tục hoàn thiện mô hình chuẩn bị đội tuyển trẻ, hướng tới các đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới, với mục tiêu không ngừng nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá quốc tế.