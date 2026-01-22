Thùy Linh hạ tay vợt thứ 14 thế giới, tiến vào tứ kết Indonesia Masters

Indonesia Masters 2026 đang chứng kiến sự thăng hoa của tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Dù phải đối đầu với Chiu Pin Chan (Đài Loan, hạng 14 thế giới) và là người từng đánh bại Thùy Linh tại chung kết Hàn Quốc Masters năm ngoái, đại diện Việt Nam vẫn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường để "đòi nợ" thành công.

Thùy Linh xuất sắc tiến vào vòng tứ kết Indonesia Masters 2026 (Ảnh: Getty).

Ngay từ ván thi đấu đầu tiên, Thùy Linh đã chủ động triển khai lối chơi bền bỉ. Cô kiên trì điều cầu về phía sát biên thuận tay của đối thủ, chờ đợi sơ hở để tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc. Sự chắt chiu trong từng điểm số giúp "hoa khôi cầu lông" Việt Nam vượt qua giai đoạn giằng co để giành chiến thắng 21-17.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở ván thứ 2 khi Chiu Pin-chan vùng lên mạnh mẽ, dẫn trước Thùy Linh với cách biệt 8-4 rồi 20-18. Ở thời điểm đối thủ có tới 3 cơ hội để kết thúc ván đấu (game point), bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc.

Thùy Linh xuất sắc cứu thua những điểm số tưởng chừng đã mất, cân bằng tỷ số 20-20 trước khi bứt tốc giành chiến thắng nghẹt thở 23-21. Thắng lợi chung cuộc 2-0 đã chính thức đưa Thùy Linh hiên ngang tiến vào vòng tứ kết đơn nữ.

Việc lọt vào tứ kết một giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 500 như Indonesia Masters 2026 là một thành tích cực kỳ ấn tượng. Kết quả này giúp Nguyễn Thùy Linh chắc chắn nhận được ít nhất 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng) cùng 5.040 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF. Đây là cú hích quan trọng giúp cô tiếp tục cải thiện thứ hạng thế giới trong thời gian tới.

Tại vòng tứ kết, đối thủ của Thùy Linh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Pitchamon (Thái Lan) và ngôi sao người Nhật Bản Tomoka Miyazaki (hạng 9 thế giới).