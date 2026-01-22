Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt top 20 thế giới ở giải Indonesia Masters

Sáng 22/1, niềm hy vọng số một của cầu lông Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) đã bước vào trận ra quân tại giải Indonesia Masters 2026. Dù đối thủ là tay vợt số 2 Đài Loan (Trung Quốc), Lin Hsiang Ti đang xếp trên mình một bậc trên bảng xếp hạng BWF, Thùy Linh vẫn thể hiện một phong độ chói sáng.

Thùy Linh có chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 (Ảnh: Getty).

Trái với dự đoán về một trận cầu giằng co, Nguyễn Thùy Linh đã nhập cuộc với sự tự tin cao độ. Sau những phút đầu làm quen nhịp độ và để đối thủ đeo bám sát sao, tay vợt gốc Phú Thọ bắt đầu gia tăng áp lực bằng những pha điều cầu sâu về hai góc cuối sân với độ khó cực cao.

Sự biến hóa trong lối chơi của Thùy Linh khiến Lin Hsiang Ti liên tục rơi vào thế chống đỡ vất vả. Ván đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 21-14 nghiêng về đại diện Việt Nam.

Sang ván thứ hai, kịch bản còn diễn ra chóng vánh hơn khi Thùy Linh hoàn toàn làm chủ sân đấu, liên tục ghi điểm để kết thúc ván đấu với tỷ số cách biệt 21-11. Thắng lợi chung cuộc 2-0 chỉ sau 35 phút thi đấu giúp Thùy Linh hiên ngang bước vào vòng sau.

Tiến vào vòng 2, thử thách dành cho Nguyễn Thùy Linh sẽ lớn hơn rất nhiều khi đối thủ của cô là Chiu Pin Chan, tay vợt đang xếp hạng 14 thế giới. Đây là đối thủ đầy duyên nợ, người đã từng vượt qua Thùy Linh trong trận chung kết giải Hàn Quốc Masters diễn ra vào tháng 11 năm ngoái.

Việc sớm chạm trán hạt giống của giải ngay tại vòng 2 là bài toán khó, nhưng với tâm lý hưng phấn sau trận thắng mở màn, người hâm mộ kỳ vọng Thùy Linh sẽ tạo nên bất ngờ để đòi lại "món nợ" trước đối thủ Đài Loan.

Chiu Pin Chian, đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 Indonesia Masters 2026 (Ảnh: Getty).

Indonesia Masters 2026 là giải đấu uy tín nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Với tổng quỹ tiền thưởng lên tới 500.000 USD (gần 13 tỷ đồng), giải đấu quy tụ những anh tài xuất sắc nhất làng cầu lông hiện nay.

Trong đó, nhà vô địch nội dung đơn nữ sẽ nhận được phần thưởng gần 1 tỷ đồng cùng số điểm thưởng tích lũy đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới. Nguyễn Thùy Linh hiện là đại diện duy nhất của Việt Nam đủ điều kiện góp mặt tại sân chơi đẳng cấp này.

Sự khởi đầu suôn sẻ của cô không chỉ là tín hiệu vui cho cá nhân tay vợt sinh năm 1997 mà còn khẳng định vị thế của cầu lông Việt Nam trên đấu trường quốc tế.