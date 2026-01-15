Nguyễn Hoàng Bảo Chi giành HCB giải trượt băng tốc độ Đông Nam Á

Trong đó, đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành được những thành tích ấn tượng trước sự cạnh tranh khốc liệt của 103 vận động viên đến từ 8 đoàn thể thao gồm Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Trung Quốc.

Một trong những điểm sáng nổi bật của đoàn Việt Nam chính là vận động viên sinh năm 2015 Nguyễn Hoàng Bảo Chi. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Bảo Chi đã thi đấu đầy bản lĩnh và xuất sắc giành huy chương bạc (HCB) nội dung 500m, mang về niềm tự hào lớn cho thể thao nước nhà.

Thành tích này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn vượt trội của Bảo Chi mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai của bộ môn trượt băng tốc độ Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Bảo Chi (trái) giành HCB Đông Nam Á (Ảnh: TH).

Cùng với Nguyễn Hoàng Bảo Chi, đoàn thể thao Việt Nam còn ghi nhận thêm hai thành tích đáng khích lệ khác: vận động viên Phạm Bảo Lâm giành huy chương đồng nội dung 500m và vận động viên Nguyễn Minh Bảo giành huy chương đồng nội dung 2000m hỗn hợp đồng đội.

Những kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và chiều sâu lực lượng ngày càng được nâng cao của trượt băng tốc độ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Theo chia sẻ từ gia đình, hành trình đến với tấm HCB SEA Trophy 2026 của Nguyễn Hoàng Bảo Chi là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ và nghiêm túc. Dù còn ở lứa tuổi thiếu nhi, Bảo Chi có thể dành hàng chục giờ mỗi tuần cho việc tập luyện. Lịch tập dày đặc, đòi hỏi cao về kỷ luật và thể lực là điều không dễ dàng, nhưng em luôn giữ tinh thần tích cực, niềm đam mê mạnh mẽ với bộ môn trượt băng tốc độ.

Dưới sự dẫn dắt tận tâm của các huấn luyện viên chuyên môn, Bảo Chi được đào tạo bài bản từ kỹ thuật trượt, chiến thuật thi đấu cho đến khả năng kiểm soát tốc độ và giữ vững tâm lý trên đường băng. Song song đó, gia đình chính là điểm tựa vững chắc, luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để Bảo Chi yên tâm theo đuổi đam mê thể thao.

Sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn, tinh thần và hậu phương vững chắc đã giúp Bảo Chi từng bước trưởng thành, tự tin khi bước ra các giải đấu lớn. Hồi tháng 8/2025, Bảo Chi xuất sắc giành 2 huy chương ở giải trượt băng tốc độ châu Á mở rộng 2025 tại Ấn Độ.

Nguyễn Hoàng Bảo Chi giành được nhiều danh hiệu quốc tế (Ảnh: TH).

Trước khi tỏa sáng tại SEA Trophy 2026, Nguyễn Hoàng Bảo Chi đã nhiều lần giành các giải thưởng cao tại các giải đấu cấp tỉnh và quốc gia. Những thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển dài hạn của Bảo Chi.

Việc giành HCB ở một giải đấu quốc tế quy mô khu vực khi mới 10 tuổi là cột mốc đặc biệt quan trọng, giúp Bảo Chi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

SEA Trophy 2026 không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các vận động viên trẻ trong khu vực. Trong môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao, Nguyễn Hoàng Bảo Chi đã thể hiện tinh thần thi đấu tự tin, kỷ luật và không hề nao núng trước các đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia có phong trào trượt băng phát triển. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như tiềm năng hội nhập quốc tế của các vận động viên trẻ Việt Nam.

Thành công của Bảo Chi và các đồng đội tại SEA Trophy 2026 là tín hiệu tích cực cho tương lai của trượt băng tốc độ Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vui của riêng cá nhân vận động viên hay gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của thể thao nước nhà. Với nền tảng vững chắc, tinh thần cầu tiến và sự đầu tư bài bản, Nguyễn Hoàng Bảo Chi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những giải đấu lớn hơn trong khu vực và quốc tế.